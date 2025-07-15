به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دولت موقت سوریه اعلام کرده که آتشبس کاملی در استان سویدا در جنوب این کشور برقرار شده، اما در عین حال نسبت به شکننده بودن این آتشبس هشدار داده شده است.
وزارت دفاع حاکم بر سوریه ظهر امروز (سهشنبه) اعلام کرد که پس از رایزنی با بزرگان، شیوخ و چهرههای بانفوذ شهر سویدا در جنوب سوریه توافقی برای توقف کامل درگیریها حاصل شده و آتشبس به اجرا درآمده است.
به گفته این وزارتخانه، این توافق با هدف بازگرداندن ثبات در منطقه صورت گرفته است.
بااینحال، در این بیانیه هشدار داده شده است که به هرگونه نقض آتشبس یا حمله از سوی گروههای مسلح در سویدا پاسخ داده خواهد شد و منشأ آتش هدف قرار خواهد گرفت.
سویدا که عمدتا جمعیتی از طایفه دروزی را در خود جای داده، در روزهای اخیر صحنه درگیریهای شدید میان نیروهای امنیتی و گروههایی از ساکنان مسلح محلی بود؛ درگیریهایی که پس از ربایش و قتل یک شهروند، به سرعت گسترش یافت و با مداخله نظامی، ورود دولت و اعلام حکومت نظامی همراه شد.
بر اساس گزارش منابع محلی، در جریان این ناآرامیها دهها نفر کشته و زخمی شدند و برخی از تأسیسات شهری نیز آسیب دید.
فضای شهر به گفته شاهدان عینی رو به آرامش است، اما نگرانیها از شعلهور شدن دوباره درگیریها همچنان پابرجاست.
با بالا گرفتن درگیریها در استان سویدا، اسرائیل نیز وارد میدان شد و با ادعای حمایت از جامعه دروزی برخی تانکهای دولت سوریه را هدف قرار داد.
خبرگزاری رسمی سوریه «سانا» ظهر امروز گزارش داد، حملات اسرائیل در روز گذشته متوقف نشده و اسرائیل امروز (سهشنبه) نیز برخی مناطق را در سویدا هدف قرار داده است.
همزمان با این گزارش، رادیو ارتش اسرائیل تایید کرد، نیروهای این رژیم یک تانک سوری را مورد تهاجم قرار دادهاند.
اسرائیل طی سالهای گذشته بارها به بهانه «حمایت از اقلیت دروزی» تلاش کرده نقش مستقیمتری در تحولات جنوب سوریه ایفا کند. مقامات امنیتی این رژیم بارها مدعی شدهاند که اگر امنیت دروزهای سوریه تهدید شود، آماده مداخله هستند؛موضعی که نخستینبار در زمان درگیریهای ۲۰۱۸ در قنیطره و سویدا مطرح شد.
حملات مکرر هوایی اسرائیل به مواضع ارتش سوریه در جنوب این کشور، همزمان با تقویت پایگاههای اطلاعاتی تلآویو در مناطق مرزی، حاکی از تلاش پیوسته این رژیم برای ایجاد منطقه نفوذ یا «کمربند امنیتی» در حاشیه جولان اشغالی است.
استان سویدا که از ابتدای بحران سوریه عمدتا خارج از کنترل مستقیم نظامی دمشق بوده، از سوی محافل اطلاعاتی اسرائیلی منطقهای «مستعد برای نفوذ غیرمستقیم» تلقی شده است؛ بهویژه در سایه ضعف دولت مرکزی، اختلافات قومی و تمرکز بالای جمعیت دروزی.
