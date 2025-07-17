جریمه رادیوی اسلامی در بریتانیا به اتهام یهودستیزی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آفکام، نهاد تنظیم‌کننده رسانه‌ای در بریتانیا، شبکه رادیویی اسلامی «سلام بی‌سی‌آر» را به اتهام پخش سخنان یهودستیزانه از سوی یک امام بنیادگرا، به‌مبلغ ۳۵۰۰ پوند جریمه کرد. در واکنش، این شبکه نیز مجوز خود را به آفکام بازگردانده و این نهاد را به اسلام‌هراسی متهم کرد.

روز چهارشنبه، سازمان تنظیم‌کننده رسانه بریتانیا، آفکام، بر اساس شکایت از پخش سخنان ضدیهودی، شبکه اسلامی«سلام بی‌سی‌آر» در بری بورِی را به پرداخت ۳۵۰۰ پوند جریمه محکوم کرد.

این سخنان که تحت تأثیر حملات ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تهیه شده بودند، امام شجاع‌الدین شیخ را به عنوان «بزرگ‌ترین دشمنان بشریت» علیه یهودیان معرفی کرده بودند!

شبکه «سلام بی‌سی‌آر» متعلق به خیریه مرکزالهدی، پس از صدور حکم، مجوز پخش خود را به آفکام بازگرداند و این رگولاتور را متهم به تعصب علیه مسلمانان و حمایت از «راهبرد صهیونیزم» کرد.

