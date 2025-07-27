به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از نشان و پوستر دومین دوره رویداد رسانه ای «نحن ابناء الحسین» عصر امروز یکشنبه ۵ مرداد با حضور مسعود نجابتی استاد برجسته عرصه گرافیک کشور و جمعی از فعالان هنر و رسانه در سالن جلسات خبرگزاری ابنا در شهر قم، برگزار شد.

نقش هنر و رسانه‌ در شناخت و شناساندن اربعین

استاد مسعود نجابتی در این مراسم با بیان اهمیت برگزاری دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) اظهار کرد: جای چنین رویدادی در زمینه تولیدات رسانه‌ای در زمینه اربعین خالی بود و نیازمند به برگزاری چنین رویدادی وجود داشت. همیشه در جشنواره‌های مختلف این نگرانی را داشتیم این همه کار را که انجام می‌دهیم، بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد، به‌عنوان مثال در زمینه هنرهای تجسمی، کارهای زیادی به دست ما می‌رسد، ولی در زمینه انتشار این کارها، مشکل داشتیم. اما چه خوب است که دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) توسط یک رسانه برگزار می‌شود و دیگر در زمینه انتشار آثار، مشکلی وجود ندارد.

وی ادامه داد: آشنایی من با مراسم زیارت اربعین به دلیل تلاش اصحاب رسانه بوده است. در اولین سال با معیت حجت‌الاسلام پناهیان در قالب کاروان اصحاب هنر و رسانه به زیارت اربعین رفتم. پیش از آن با شنیدن روایات دوستان و تصاویر ضبط شده توسط تصویربرداران با این مراسم آشنا و مشتاق رفتن شده بودم.

استاد برجسته عرصه گرافیک با بیان این که اصحاب هنر نیز در مراسم زیارت اربعین حضور دارند، افزود: هر کسی که به مراسم زیارت اربعین می‌رود با خود می‌گوید که چه کاری می‌تواند انجام بدهد، به‌عنوان مثال من در اولین بار حضور در این مراسم، پارچه‌ای پیدا کردم و بر روی آن یا حسین(ع) را نوشتم که نشان کاروان اصحاب رسانه و هنر شد و بعد از آن تبدیل به کتابت‌نویس برای اربعین شدم و موکب‌های مختلفی نیز توسط اصحاب هنر و رسانه در سال‌های اخیر برای حضور در عرصه اربعین، ایجاد شده است.

رویدادی برای ترویج سبک زندگی حسینی در بستر رسانه

«حسن صدرایی عارف» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا در این مراسم با اشاره رویکرد این خبرگزاری اظهار کرد: خبرگزاری ابنا، یک خبرگزاری ۲۷ زبانه است که رویکرد اصلی آن توجه به رویدادهای پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) در جهان است و این رسانه، اخبار را به زبان‌های مخلتف پوشش می‌دهد و چتر گسترده از کشورها و قاره‌های مختلف جهان را در برمی گیرد. اخیرا بخش معارف و سبک زندگی نیز در خبرگزاری ابنا بیش از پیش فعال شده و محتواهای ناظر به سبک زندگی دینی مبتنی بر معارف اهل‌بیت(ع) در این بخش به مخاطبان، ارائه می‌شود.

وی با بیان این که ایجاد و مشارکت و حمایت از رویدادهای دینی و رسانه‌ای و فرهنگی و بین‌المللی از رویکردهای خبرگزاری ابنا است، افزود: سال گذشته تجربه برگزاری نخستین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) داشتیم که ۸۰۰ اثر از ۷ کشور جهان به دست ما رسید. امیدواریم که امسال دومین دوره این رویداد نیز با ملیت های بیشتر و آثار بیشتر و ارتقای سطح برگزار شود. هدف از رویداد، تقویت و حمایت از آثار هنری و رسانه ای در موسم اربعین با رویکرد بین‌المللی و نیز نمایش و بازنمایی ملیت و فرهنگ ها و ادیان مختلف در اربعین است.

از عکس با دوربین حرفه‌ای و تلفن همراه تا ویدیوهای مستند و «ولاگ»

اصغری، دبیر دومین رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» در ادامه این مراسم با اشاره به سابقه برگزاری این رویداد اظهار کرد: نخستین دوره این رویداد در سال گذشته، برگزار شد و حدود ۸۰۰ اثر از هفت کشور در این رویداد به دست ما رسید، حضور گسترده علاقه‌مندان در نخستین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) مشوقی شد تا امسال نیز دومین دوره این رویداد را برگزار کنیم. این رویداد در قالب‌های متعدد برگزار می‌شود و فراخوان برای دریافت آثار، اعلام شده است.

وی با بیان این که عکس و ویدیو از جمله قالب‌های اصلی دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) است، اظهار کرد: بخش عکس این رویداد علاوه بر «عکس حرفه‌ای» که عکاسان باسابقه را وارد این رویداد می‌کند، و عکس با تلفن همراه نیز از بخش‌های رویداد در نظر گرفته شده، و با توجه به این که مردم در اربعین بیشتر با تلفن همراه جلوه‌های اربعین حسینی را ثبت و ضبط می‌کنند، تصمیم گرفتیم که در خدمت آثار مردمی اربعین هم باشیم. در بخش ویدیو نیز پذیرای آثار در قالب‌های گزارش ویدیویی، مستند و ولاگ هستیم تا توجهی به نوآوری در تولیدات رسانه‌ای هم داشته باشیم.

توجه ویژه به «هوش مصنوعی» در روایت ماندگار اربعین

اصغری، بخش هوش مصنوعی را از بخش‌های دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) دانست و افزود: آثاری از جمله عکس و صوت و ویدیو که با هوش مصنوعی و با محوریت اربعین تولید شده باشد، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دبیر دومین رویداد رسانه ای «نحن ابناء الحسین(ع)» با اشاره به بخش ویژه این رویداد نیز گفت: با توجه به این که خبرگزاری ابنا، یک خبرگزاری بین المللی است، بخش بین‌الملل دومین رویداد نحن ابناء الحسین(ع) را با عنوان «یک جهان در آغوش حسین(ع)» پیش‌بینی کرده‌ایم که در این بخش، توجه ویژه‌ای به ثبت حضور زائران بین‌المللی در زیارت اربعین و همچین حضور پرچم‌های کشورهای مختلف در مسیرهای منتهی به کربلای معلی و اجتماع میلیونی اربعین شده است.

وی افزود: استاد محمد اخلاقی از عکاسان پیشکسوت شهر قم و دبیر سرویس عکس خبرگزاری ابنا مسئولیت ریاست هیئت داوران دومین رویداد نحن ابناء الحسین(ع) را بر عهده دارد و داورانی از کشورهای عراق و بحرین و ترکیه در هیئت داوران این رویداد، حضور دارند که از جمله این اساتید می‌توان به «سامر الحسینی» عکاس بین‌المللی از عراق و «ناهی علی» از کشور بحرین اشاره کرد. در بخش هوش مصنوعی نیز مهندس زند از فعالان برجسته حوزه هوش مصنوعی در داوری این رویداد مشارکت دارد و با حضور این عزیزان امیدواریم که دومین رویداد از لحاظ داوری و همچنین آثار دریافتی در سطح بالایی باشد.

مهلت مشارکت در رویداد رسانه نحن ابناء الحسین(ع)

دبیر دومین رویداد رسانه ای «نحن ابناء الحسین(ع)» با اشاره به جوایز نفرات برتر این رویداد اظهار کرد: با حمایت‌های مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) و شخص آیت‌الله رمضانی دبیرکل این مجمع و نیز مدیرعامل خبرگزاری ابنا و مشارکت نهادهای دیگر، جوایزی خوبی برای برگزیدگان این رویداد تدارک دیده شده و این جوایز به نفرات اول تا سوم در بخش‌های مختلف رویداد، اهدا خواهد شد. همچنین جوایز معنوی نیز برای ۴۰ نفر از شرکت‌کنندگان اهدا خواهد شد.

اصغری با بیان این که با رونمایی از نشان ویژه و پوستر، دریافت آثار دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) نیز از امروز آغاز شد، افزود: از امروز دومین رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) به ۱۴ زبان، فراخوان می‌شود. مهلت ارسال آثار به این رویداد تا ۳۰ مردادماه است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق درگاه رویداد رسانه‌ای نحن ابناء الحسین(ع) در فضای مجازی با نشانی nahno_abna_alhussain@ (در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی ایتا، بله، تلگرام، اینستاگرام، ایمو، و درگاه‌های خبرگزاری ابنا در شبکه‌های اجتماعی ارسال کنند. در بستر اینترنت نیز صفحه این رویداد به منظور تشریح جزئیات و نحوه مشارکت و نحوه ارسال آثار به نشانی https://B2n.ir/wk3161 ایجاد شده است.

در بخشی از این مراسم شعرخوانی آیینی توسط شاعر آیینی امیرحسین آکار نیز حال و هوای خاصی به جلسه بخشید و پخش چند کلیپ در خصوص اربعین نیز از بخش‌های دیگر مراسم بود.

در بخش پایانی این مراسم نشان و پوستر دومین دوره رویداد رسانه‌ای «نحن ابناء الحسین(ع)» با حضور مسعود نجابتی استاد برجسته عرصه گرافیک کشور و «حسن صدرایی» مدیر مسئول خبرگزاری ابنا و جمعی از اصحاب رسانه استان قم، رونمایی شد.

