به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی شهادت «احمد غالب الرهوی» نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی یمن و شماری از وزرای همراهش در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر صنعاء پایتخت یمن، شخصیت‌های برجسته جهان اسلام با ارسال پیام‌هایی، این جنایت را محکوم و با ملت یمن ابراز همدردی کردند. آیت‌الله «محمد حسن اختری» رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع) و رئیس کمیته حمایت از انقلاب ملت فلسطین در پیامی رسمی خطاب به «سید عبدالملک بدرالدین الحوثی» دبیرکل جنبش انصارالله یمن، ضمن تسلیت این ضایعه دردناک، بر جایگاه یمن در محور مقاومت و حمایت از ملت فلسطین تأکید کرد.

متن ترجمه فارسی این پیام که به زبان عربی صادر شد به شرح زیر است:

برادر مجاهد، شجاع، صبور و استوار، جناب سید عبدالملک بدرالدین الحوثی (حفظه‌الله و رعاه)

«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا لَقِیتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْکُرُوا اللَّهَ کَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» (ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که با گروهی روبرو شدید، پایداری کنید و خدا را بسیار یاد کنید، شاید رستگار شوید) (سوره انفال، آیه ۴۵)

سلام بر شما به‌پاس صبرتان

باعث افتخار و اعتزاز است که با نهایت اندوه، مراتب تسلیت و همدردی خود را به ملت مجاهد و برادر یمن و رهبری آن، در رأس آن جنابعالی، به‌دلیل شهادت نخست‌وزیر دولت تغییر و سازندگی، مجاهد احمد غالب الرهوی، و گروهی از وزرای عزیز، در پی حمله ناجوانمردانه و بزدلانه رژیم صهیونیستی، تقدیم دارم.

این تجاوز آشکار چیزی جز جنایت جنگی جدیدی نیست که به پرونده جنایات رژیم صهیونیستی افزوده می‌شود؛ پرونده‌ای که از غزه تا لبنان، سوریه، یمن و ایران، با خون کودکان، زنان، سالمندان و غیرنظامیان بی‌دفاع آغشته شده است.

موضع رسالی و شجاعانه یمن و حضور آن در میدان حمایت از فلسطین، الگویی است که باید در برابر دشمنی بی‌رحم و ضدبشری و ضداسلامی مورد اقتدا قرار گیرد. این افتخار و عزتی برای همه ماست، در زمانی که جهان، از جمله بسیاری از رهبران عربِ صهیونیست‌زده و سست‌اراده، در برابر این نسل‌کشی و گرسنگی دادن به یک ملت کامل، تنها نظاره‌گر هستند.

ما یقین داریم که این تجاوز، تنها بر عزم و پایداری ملت مجاهد یمن و رهبری خردمند آن خواهد افزود. در این مناسبت دردناک، بار دیگر از پایداری مجاهدان یمنی که همچنان حماسه‌های باشکوهی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و مقاومت اسلامی رقم می‌زنند، تجلیل می‌کنیم.

«إن تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم» (اگر خدا را یاری کنید، او نیز شما را یاری خواهد کرد و گام‌هایتان را استوار خواهد ساخت)

با احترام و تقدیر فراوان

برادرتان: محمد حسن اختری

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)

رئیس کمیته حمایت از انقلاب ملت مسلمان فلسطین

در نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

