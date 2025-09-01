به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ داکتر عبدالله، رئیس اجرایی پیشین افغانستان، در پی زمینلرزه شدید شب گذشته در شرق کشور، با خانوادههای قربانیان ابراز همدردی کرد و پیام تسلیتی صادر نمود.
وی با ابراز تأسف از جانباختن و زخمی شدن شماری از هموطنان و وارد آمدن خسارات مالی به مناطق آسیبدیده، برای جانباختگان از خداوند پاک بهشت فردوس، برای زخمیها بهبودی فوری و برای خانوادههای آسیبدیده صبر جمیل آرزو کرد.
داکتر عبدالله در ادامه از تمامی نهادهای کمکرسان، مؤسسات خیریه، سرمایهگذاران و مردم خواست تا با ارائه کمکهای فوری و مشارکت در عملیات نجات، به آسیبدیدگان یاری برسانند و در بیرون آوردن شهدا و زخمیها از زیر آوار همکاری کنند.
این پیام در حالی منتشر شده است که زمینلرزه شب گذشته خسارات گستردهای بر جای گذاشته و بیش از ۸۰۰ نفر در استانهای کنر و ننگرهار جان خود را از دست داده و هزاران نفر دیگر زخمی شدهاند.
