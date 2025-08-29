حمله به سه جوان مسلمان در هند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سه جوان مسلمان در شهرستان هاپور ایالت اوتار پرادش هند هنگام عکس‌گرفتن از یک دوچرخه تازه‌خریداری‌شده هدف حمله گروهی مردان قرار گرفتند. این حادثه روز ۲۶ اوت در نزدیکی روستای پیل‌خولا رخ داد.

به گفته شاهدان، مهاجمان پس از اطلاع از هویت مذهبی قربانیان، کلید دوچرخه را گرفته و با چوب و میله به آن‌ها حمله کردند. دو نفر از جوانان به نام‌های عامر و رضوان موفق به فرار شدند، اما جوان سوم، وسیم، به شدت مجروح شد. خانواده‌اش اعلام کرده‌اند او دچار شکستگی دنده و پا و خونریزی از گوش‌ها شده و در شرایط بحرانی قرار دارد.

خانواده وسیم شکایتی رسمی علیه چهار مظنون در ایستگاه پلیس محلی ثبت کرده‌اند. پلیس پرونده‌ای با عنوان «تلاش برای قتل» گشوده، اما انگیزه مذهبی را رد کرده و حادثه را ناشی از سوءتفاهم بر سر گرفتن عکس مقابل یک خانه دانسته است.

این در حالی است که خانواده‌ها و فعالان حقوق اقلیت‌ها معتقدند حمله ریشه در اسلام‌هراسی و تبعیض مذهبی داشته و از مقامات خواسته‌اند عدالت را برای قربانیان اجرا کنند.

