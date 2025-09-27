به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مدتی است در هند نصب بنرهای «من محمد را دوست دارم» و همچنین اقدامات مشابه مثل پویشهای ویدیویی و آنلاین با همین مضمون، با اعتراض گروههای هندو و اقدامات خشونتآمیز پلیس همراه شده است.
«اسدالدین اویسی» رئیس حزب مجلس اتحاد مسلمانان هند، واکنش تندی به جنجالهای ایجادشده بهخاطر پوسترهای «من محمد را دوست دارم» نشان داد و گفت: چرا چنین ابراز ارادتی باید تحریکآمیز تلقی شود؟
وی با بیان اینکه این پویش صرفاً ابراز عشق و اردات است، گفت: اگر گروهی با شعار «من مهادِو (یکی از مقدسات هندو) را دوست دارم» وجود داشته باشد، مشکل چیست؟ چه چیزی ضدملی است؟ چه نوع خشونتی را ترویج میدهد؟
رئیس حزب مجلس اتحاد مسلمانان هنددر ادامه اظهاراتش خطاب به خبرنگاران گفت: اگر صحبت از ‘عشق’ است، چرا کسی با آن مشکل دارد؟ اگر میتوان یک پوستر ‘تولدت مبارک نخستوزیر مودی’ داشته باشیم، چرا نمیتوان یک پوستر ‘من پیامبر محمد را دوست دارم’ داشته باشیم؟
اسدالدین اویسی همچنین با اشاره به مادۀ ۲۵ قانون اساسی هند، گفت: آزادی دین یک حق اساسی است. چه چیزی در این کار ضدملی است؟ کدام بخش آن خشونت را ترویج میکند؟ … ایمان یک مسلمان کامل نمیشود مگر اینکه پیامبر محمد(ص) را بیشتر از هر چیزی در جهان دوست داشته باشد. با اعتراض به این موضوع، چه پیامی به جهان میدهید؟
همچنین رئیس مجلس اتحاد مسلمانان هند، ایالت اوتارپرادش را به اعمال محدودیتهای گزینشی متهم کرد و اظهار داشت: در اوتارپرادش، فرمانده پلیس میگوید به نصب پوسترهای جدید اجازه داده نخواهد شد. اما ‘تولدت مبارک نخستوزیر’ یا ‘تولدت مبارک رئیس ایالت’ مجاز است. پس قانونی تصویب کنید که هیچکس در این کشور حق صحبت درباره عشق را نداشته باشد.
گفتنی است که دیروز روز جمعه تظاهرات گستردهای توسط مسلمانان هند علیه ثبت پروندۀ قضایی برای کسانی که در این پویش شرکت کردند، شکل گرفت که با اقدامات خشونتآمیز پلیس این کشور، همراه شد و تعدادی از مسلمانان هند هم دستگیر شدند.
