به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم گرامیداشت نخستین سالروز شهادت مجاهد کبیر، سید حسن نصرالله، عصر روز شنبه، ۵ مهرماه ۱۴۰۴ (برابر با ۲۷ سپتامبر)، به همت طلاب اردوزبان و بنیاد الصادق پاکستان، در سالن همایش‌های غدیر شهر مقدس قم برگزار شد.

این مراسم که با حضور جمعی از طلاب و روحانیون از کشورهای مختلف، از جمله مسئول فرهنگی جامعةالمصطفی(ص) برگزار گردید، شامل بخش‌های متنوعی از جمله شعرخوانی، اجرای سرود چندزبانه و سخنرانی به زبان‌های فارسی و اردو بود.

آغاز مراسم با شعرخوانی و سرود مقاومت

در ابتدای این مراسم، یکی از طلاب به زبان اردو اشعاری حماسی در وصف شجاعت و استقامت سید حسن نصرالله و زنده بودن راه مقاومت قرائت کرد که با همراهی و تشویق حضار مواجه شد.

سپس گروه سرود به اجرای یک قطعه چندزبانه (فارسی، عربی و اردو) پرداختند. در این سرود، ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام حسین(ع)، امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بر ادامه راه مقاومت تا آزادی کامل قدس شریف تأکید شد. بخش‌هایی از سخنان تاریخی سید حسن نصرالله مبنی بر اینکه «ما فرزندان حسینیم و هیهات منا الذلة» و «هزار بار کشته شویم، دست از تو برنمی‌داریم ای فرزند حسین» در این سرود گنجانده شده بود که فضایی معنوی و حماسی به محفل بخشید.

حجت‌الاسلام زیدی: سیدحسن نصرالله الگویی برای تمام مسلمانان بود

سخنران اول این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شجاعت علی زیدی بود که به زبان اردو به ایراد سخن پرداخت. وی سخنان خود را با آیه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا...» آغاز کرد و گفت: «شهدا در ظاهر از میان ما می‌روند اما در حقیقت زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. شهادت، به تعبیر امام خمینی(ره)، یک لطف خفی الهی بود که ملت ایران را متحول ساخت.»

ایشان با اشاره به لقب «مجاهد» برای سیدحسن نصرالله، افزود: «این لقب بسیار شایسته او بود، چرا که در مقابل استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا ایستادگی کرد. او از ابتدا با تفکر امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی آشنا بود و در مسیر بزرگانی چون شهید نواب صفوی گام برمی‌داشت.»

حجت‌الاسلام زیدی تصریح کرد: «سیدحسن نصرالله در دورانی که دشمنان سعی در نابودی تفکر انقلاب اسلامی داشتند، مانند ابومسلم خراسانی برای نهضت امام حسین(ع) عمل کرد و پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشت. شجاعت او به حدی بود که دشمنان از شنیدن نامش به لرزه می‌افتادند.»

وی با اشاره به نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در حمایت از جبهه مقاومت، اظهار داشت: «سیدحسن خود را سرباز ولایت و انقلاب اسلامی می‌دانست و با مدیریتی هوشمندانه، حزب‌الله را به قدرتی بازدارنده در برابر اسرائیل تبدیل کرد. خدمات او محدود به عرصه نظامی نبود، بلکه در زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی نیز مانع از تجزیه لبنان شد و طرح خاورمیانه جدید آمریکا را به شکست کشاند. تفکر او الگویی برای تمام مسلمانان و آزادگان جهان بود.» این استاد حوزه در پایان، طلاب علوم دینی را به تلاش علمی و جهادی برای ادامه راه شهدای مقاومت فراخواند.

حجت‌الاسلام فخریان: هنر سیدحسن، فقط ذوب شدن در ولایت نبود، بلکه تکثیر شدن بود

سخنران دوم مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فخریان بود که به زبان فارسی سخنرانی کرد. وی با تحسین اجرای گروه سرود، سخنان خود را با اشاره به آیه ۵ سوره قصص آغاز نمود و گفت: «اراده خداوند بر این است که مستضعفان، امامان و وارثان زمین شوند و تنها راه تحقق این اراده، مبارزه مستمر با نظام سلطه است.»

وی با طرح این پرسش که مهم‌ترین ویژگی سیدحسن نصرالله چه بود، اظهار داشت: «همه می‌گویند او ذوب در ولایت بود. بله بود، اما مهم‌تر از آن، هنر سیدحسن نصرالله "تکثیر شدن" بود. او کسی بود که اسرائیل را به استیصال کشاند و بارها از لبنان بیرون راند. ذوب شدن در ولایت زمانی ارزش دارد که فرد بتواند خواب را از چشمان نظام سلطه برباید.»

این پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به نامه تکان‌دهنده شهید سلیمانی به دخترش، افزود: «حاج قاسم در نامه به دخترش می‌نویسد ۳۰ سال است نخوابیده‌ام و اگر خواب به سراغم آید در چشمانم نمک می‌ریزم تا مبادا وقتی در خوابم، دشمن سر دختران مظلوم را ببرد. دعوای ما دعوای ایران و لبنان نیست؛ دعوای حق و باطل و مبارزه با نظام سلطه است.»

حجت‌الاسلام فخریان با تأکید بر فرمایش رهبر معظم انقلاب، گفت: «آخرین نبرد ما با نظام سلطه، "نبرد تحریف و تبیین" است. ما در جنگ‌های نظامی و فرهنگی پیروز شده‌ایم. ایشان فرموده‌اند دوران دفاع گذشته و اکنون زمان تهاجم است. ما از آمریکا و نظام سلطه طلبکاریم و باید تاریخ جنایات آن‌ها را برای جهانیان بازگو کنیم.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود، خاطره‌ای شنیدنی از یکی از همرزمان شهید سلیمانی نقل کرد و گفت: «آن همرزم تعریف می‌کرد که حاج قاسم ما را از رفتن به سوریه منع کرد و گفت شما را برای روزی نگه داشته‌ام که شهدا غبطه می‌خورند که کاش شهید نمی‌شدند و آن روز می‌بودند. آن روز، روزی است که این سید (امام خامنه‌ای) بیان و قلم شما را می‌خواهد، نه جان شما را و اجر تبیین از خون شهدا بیشتر است. امروز همان روز است.»

ایشان در پایان، جوانان و طلاب را به انس با اندیشه امامین انقلاب برای کسب بصیرت، پرهیز از تفرقه و مجهز شدن به سلاح علم و تبیین برای شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن توصیه کرد.

گفتنی است در این مراسم، کلیپ‌هایی از سخنان سیدحسن نصرالله درباره امام حسین(ع) و ... برای حضار پخش گردید.

..............................

پایان پیام/