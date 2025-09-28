نصرالله، «ابومسلمِ» دوران برای نهضت حسینی انقلاب اسلامی بود/ با مدیریت متوازن خود، رؤیای خاورمیانه جدید آمریکا را ناکام گذاشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم گرامیداشت نخستین سالروز شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، که عصر روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید شجاعت علی زیدی به ایراد سخنرانی به زبان اردو پرداخت و به تبیین جایگاه رفیع شهدا و شخصیت بی‌بدیل سیدحسن نصرالله پرداخت.

وی سخنان خود را با تلاوت آیه شریفه «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» آغاز کرد و گفت: «خداوند تبارک و تعالی، شهدا را از مردگان متمایز قرار داده است. نباید شهدا را در زمره کسانی به شمار آورد که از این جسم مادی جدا شده‌اند. قرآن فلسفه زندگی را چنین بیان کرده که به برکت زحمات مجاهد، ظاهر او از برابر چشم پنهان می‌شود، اما در حقیقت او زنده است و نزد پروردگارش روزی می‌خورد».

سیدحسن نصرالله؛ مجاهد راه خدا و ادامه دهنده راه نواب صفوی

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام زیدی با اشاره به اینکه شهادت بزرگانی چون شهید قاسم سلیمانی و شهید بهشتی خسارتی بزرگ برای اسلام بود، افزود: «از دیدگاه امام خمینی(ره)، شهادت یک لطف خفی الهی بود که ملت ایران را متحول ساخت. شهادت سیدحسن نصرالله نیز از این دست بود؛ شهادتی که به صاحب آن لقب "مجاهد" عطا شد. در تمام دورانی که جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل و آمریکا ایستاده بود، مجاهد واقعی آن راه، شهید حسن نصرالله بود».

این استاد حوزه علمیه قم، ریشه‌های فکری سیدحسن نصرالله را در مکتب امام خمینی(ره) و ادامه‌دهنده راه شهدای بزرگی چون شهید نواب صفوی دانست و تصریح کرد: «زمانی که شهید نواب صفوی به شهادت رسید، امام خمینی(ره) شخصاً او را غسل و کفن داد و جمله‌ای بر مزارش حک کرد که نشان از رتبه والای آن شهید در نگاه امام راحل دارد. سیدحسن نصرالله نیز در همان مسیر گام برمی‌داشت».

نقش سیدحسن نصرالله به عنوان «ابومسلمِ» دوران برای انقلاب اسلامی

وی با ترسیم شرایط حساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقش سیدحسن نصرالله را نقشی تاریخی و بی‌بدیل توصیف کرد و اظهار داشت: «اینکه ادعا کنیم سیدحسن نصرالله یک انقلابی بود، حرف کوچکی است. او والاترین انسان اسلامی و "ابومسلمِ" زمان برای حسینِ (ع) دوران بود. او کسی بود که پرچم نهضت حسینی زمان را برافراشت، یاد کربلا را زنده کرد و قربانی‌های بی‌شماری در این راه داد. در دورانی که منافقین خود را کنار می‌کشیدند، سیدحسن نصرالله در میدان حضور داشت و شجاعانه ایستادگی کرد».

حجت‌الاسلام زیدی افزود: «شجاعت او به حدی بود که وقتی نامش به گوش دشمن می‌رسید، لرزه بر اندامشان می‌افتاد. زمانی که خبر شهادت پسرش را شنید، خدا را شکر کرد و گفت: "شکر خدا که امروز می‌توانم در مقابل خانواده شهدا سرم را بلند کنم". این اوج شجاعت او بود».

مدیریت متوازن، خدمات اجتماعی و ناکام گذاشتن طرح‌های استکبار

سخنران این مراسم، مدیریت هوشمندانه را یکی از ویژگی‌های برجسته سید مقاومت برشمرد و گفت: «همان‌طور که پیامبر اکرم(ص) در مدینه اوضاع را مدیریت کردند، سیدحسن نصرالله نیز با مدیریتی کاملاً متوازن، حزب‌الله را اداره می‌کرد. او از نظر اقتصادی لبنان را به جایگاهی رساند که رؤیای "خاورمیانه جدید" آمریکا که توسط جرج بوش مطرح شده بود را ناکام گذاشت».

وی با اشاره به جامعیت شخصیت سیدحسن نصرالله تأکید کرد: «حق این نبود که او تنها رهبر شیعیان، سنیان یا لبنانی‌ها باشد؛ بلکه او رهبر تمام جهان اسلام و آزادگان بود. فکر و تدبیر او برای تمام مسلمانان، از پاکستان و هند گرفته تا دیگر نقاط جهان، الهام‌بخش بود و در برابر هر ظلمی موضع می‌گرفت. او با تربیت نسلی از جوانان مجاهد و ارائه خدمات گسترده اجتماعی و خدمت به خلق، در مسیر انبیاء حرکت کرد».

وظیفه طلاب؛ مجاهد شدن در مسیر سیدحسن نصرالله

حجت‌الاسلام والمسلمین زیدی در بخش پایانی سخنان خود، طلاب و جوانان را به الگوگیری از سیدحسن نصرالله فراخواند و گفت: «طلاب باید پس از فراغت از تحصیل، مانند سیدحسن نصرالله مجاهد شوند و پرچم جهاد را بدون هیچ طمع و دغدغه‌ای برافرازند. باید خود را وقف خدمت کنند، همان‌گونه که سیدحسن نصرالله خود را وقف کرده بود».

وی سخنان خود را با این دعا به پایان رساند: «خداوندا، به حق محمد و آل محمد و به واسطه خون پاک این سید بزرگوار و شهید حاج قاسم سلیمانی، ما را نیز مجاهد و سرباز راه "جهاد کبیر" قرار ده و توفیق شرکت خالصانه در "جهاد اکبر" را به ما عطا فرما و ظهور وارث حقیقی و انتقام‌گیرنده خون شهدا را نزدیک بگردان».

