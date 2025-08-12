به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط اسلام و آمریکا، شعبه کنتیکت (CAIR-CT) از مقامات این ایالت خواست حادثه رخ‌داده مقابل مسجدی در شهر استمفورد را به‌عنوان یک جرم مرتبط با نفرت دینی بررسی کنند.

به گفته این نهاد، روز گذشته مردی با توقف خودرو در برابر مرکز فرهنگی اسلامی نیویورک در استمفورد، به خانواده‌هایی که از نماز بازمی‌گشتند، شعارهای ضداسلامی و توهین‌آمیز نسبت به پیامبر اسلام (ص) سر داد. این رفتار که در حضور کودکان نیز انجام شد، به‌عنوان «حمله کلامی هدف‌دار» برای ایجاد ترس در جامعه مسلمانان توصیف شده است.

شورای روابط اسلام و آمریکا، شعبه کنتیکت در بیانیه‌ای خواستار افزایش گشت‌های پلیس در اطراف مساجد محلی و تشویق مردم به گزارش موارد مشابه شد. این شورا تأکید کرد که چنین رفتارهایی امنیت و آرامش مسلمانان را تهدید می‌کند.

معاون رئیس پلیس استمفورد، اعلام کرد این حادثه روز یکشنبه گزارش شده و به واحد جرایم مهم ارجاع داده شده است. به گفته وی، مأموران در حال بررسی تصاویر ثبت‌شده و گفت‌وگو با شاهدان هستند و تحقیقات با جدیت ادامه دارد.



