تحویل پیکر یک اسیر اسرائیلی دیگر به صلیب سرخ توسط نیروهای عزالدین قسام

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، در ادامه اجرای توافق تبادل اسرا، پیکر یک اسیر اسرائیلی دیگر را به نمایندگان صلیب سرخ در نوار غزه تحویل داد.

منابع اسرائیلی نیز تأیید کردند که این پیکر از سوی صلیب سرخ دریافت شده و در مسیر انتقال به نیروهای ارتش اسرائیل در داخل غزه قرار دارد.

دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «اسرائیل پیکر یکی از اسرای خود را از صلیب سرخ دریافت کرده است». این اقدام پس از آن صورت گرفت که گردان‌های قسام اعلام کردند پیکر این اسیر را شامگاه جمعه ساعت ۲۳ به وقت محلی، در چارچوب توافق تبادل اسرا، تحویل داده‌اند.

حازم قاسم سخنگوی جنبش حماس، ضمن تأکید بر پایبندی کامل این جنبش به توافق آتش‌بس، اعلام کرد که حماس همچنان در مسیر تکمیل روند تبادل اسرا تلاش می‌کند. او از تمامی طرف‌ها خواست تا با فشار بر اسرائیل، این رژیم را به رعایت مفاد توافق و توقف نقض‌های مکرر آن، از جمله «قتل‌های روزانه و عدم ورود کافی کمک‌های انسانی به غزه»، وادار کنند.

شایان ذکر است که گردان‌های قسام پیش‌تر نیز در روز چهارشنبه، دو پیکر دیگر از اسرای اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داده بودند. این اقدامات بخشی از تلاش‌های مستمر برای تثبیت آتش‌بس و پیشبرد روند تبادل اسرا میان مقاومت فلسطین و اسرائیل به شمار می‌رود.

