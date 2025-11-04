به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کره جنوبی در راستای تقویت همکاری‌های راهبردی با جهان اسلام، قصد دارد روابط خود را با کشورهای اسلامی در حوزه‌های صنعت، فرهنگ، آموزش و پژوهش گسترش دهد.

در همین چارچوب، دانشگاه کره روز هفتم نوامبر میزبان نخستین همایش «گفت‌وگوی کره و اسلام» خواهد بود؛ رویدادی که با هدف افزایش شناخت متقابل از جوامع اسلامی و تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه سیاست و صنعت برگزار می‌شود. این همایش به ابتکار مرکز پژوهش سیاست و حقوق سلامت دانشگاه کره و با همکاری شرکت «گود کی» (Good Key) و مرکز مطالعات خاورمیانه و اسلام وابسته به مؤسسه مطالعات آسیایی برگزار خواهد شد.

ریاست این برنامه بر عهده پروفسور «میونگ سون گو» از دانشکده حقوق دانشگاه کره است و سخنرانی افتتاحیه را «کیم جونگ دو» رئیس مرکز خاورمیانه و اسلام و «کیم هیون جونگ» مدیرعامل شرکت «گود کی» ایراد خواهند کرد.

به گفته برگزارکنندگان، این نشست صرفاً جنبه دانشگاهی ندارد و با هدف تدوین راهبرد بلندمدت کره جنوبی در قبال جهان اسلام برگزار می‌شود تا پلی میان جامعه کره و کشورهای اسلامی ایجاد کند.

