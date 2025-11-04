علمای بالکان خواستار وحدت اسلامی و اقدام عملی برای پایان بحران غزه شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جمعی از علمای دینی و اندیشمندان از بیش از دوازده منطقه بالکان در شهر ادرنه ترکیه گردهم آمدند و در دومین نشست علمای بالکان بر ضرورت وحدت اسلامی و تلاش‌های جدی جهانی برای پایان دادن به بحران انسانی در غزه تأکید کردند.

در این نشست که با حضور نمایندگانی از بوسنی و هرزگوین، کوزوو، آلبانی، صربستان و مقدونیه شمالی برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن بررسی چالش‌های جوامع مسلمان در منطقه، به‌ویژه حملات مداوم رژیم صهیونیستی به فلسطین، خواستار اقدام مؤثر کشورهای اسلامی شدند.

نصرالله حاجی مفتی‌اوغلو، رئیس بنیاد علمای اسلامی، در قرائت بیانیه پایانی نشست، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه را «نسل‌کشی» توصیف کرد و کشورهای غربی را به دلیل استانداردهای دوگانه در زمینه حقوق بشر مورد انتقاد قرار داد. وی تأکید کرد کشورهای اسلامی باید از موضع‌گیری‌های صرف فراتر روند و با اقدامات عملی، مانع ادامه خشونت‌ها شده و از حقوق ملت فلسطین حمایت کنند.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت ابتکارهای مدنی مانند «کاروان آزادی» به‌عنوان نمونه‌ای از مقاومت مسالمت‌آمیز تأکید کردند. در بخش دیگری از نشست، هشدارهایی درباره تلاش‌های نظام‌مند برای تضعیف ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی از طریق رسانه، قانون و نظام آموزشی مطرح شد. حاجی مفتی‌اوغلو خانواده را نهادی دینی و اخلاقی دانست که نیازمند حمایت معنوی و مادی است.

در سخنان پایانی نشست نیز بر مسئولیت علمای اسلامی در تقویت همبستگی اجتماعی و جلوگیری از تحریکات مذهبی به‌ویژه در جوامع چنددینی بالکان تأکید شد. شرکت‌کنندگان توافق کردند چنین نشست‌هایی به‌صورت مستمر برگزار شود تا هماهنگی و همگرایی میان مسلمانان منطقه تقویت گردد.

**************

پایان پیام/ 345