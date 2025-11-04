به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی منابع ارشد مصری افشا کردند که با هدف برقراری آتشبسی انسانی در سودان، تحرکاتی در دست انجام هستند، برخی منابع سیاسی سودانی نیز اعلام کردند که قاهره قصد دارد در ماه جاری میلادی به عنوان مقدمهای برای یک روند سیاسی جامع، همایش سیاسی بزرگی را برگزار کند.
جمعی از دیپلماتهای ارشد مصری در اظهاراتی مطبوعاتی افشا کردند، تحرکات گستردهای با هدف رسیدن به یک آتشبس انسانی در سودان در دست انجام هستند، این در حالی است که بسیاری از کشورها و نهادهای بینالمللی به شدت در خصوص سودان ابراز نگرانی کرده و نقضهای انجام شده به دست شبهنظامیان واکنش سریع در یورش به شهر الفاشر در استان دافور را محکوم کردند.
این منابع اظهار کردند: سازوکار چهارجانبه شامل مصر، آمریکا، عربستان و امارات در جریان نشست اخیر خود در واشنگتن، پیشنهادی برای برقراری آتشبس انسانی را ارائه کردند و ۲ طرف درگیری در سودان یعنی ارتش این کشور و نیروهای واکنش سریع هنوز در حال بررسی این پیشنهاد هستند تا در چارچوب این سازوکار چهارجانبه به آن پاسخ دهند.
به گزارش وبگاه شبکه خبری «المیادین»، آنها گفتند: تا روز یکشنبه پیشرفت چشمگیری حاصل نشده بود.
به گفته منابع یاد شده، سازوکار چهارجانبه نقشه راهی برای پایان دادن به بحران در سودان را ارائه کرد که شامل یک آتشبس انسانی سه ماهه و به دنبال آن برقراری آتشبسی بلندمدت و یک روند سیاسی ۹ ماهه است که به یک حاکمیت مدنی منجر شود، همچنین این سازوکار خواستار رد مداخلههای منطقهای است که بر آتش درگیری داخلی میافزاید.
در همین رابطه برخی منابع سیاسی سودان افشا کردند که قاهره به دنبال برگزاری همایش سیاسی بزرگی در ماه جاری میلادی است تا در صورت رسیدن به یک آتشبس، سازوکارهای انجام گفتگوی سودانی-سودانی را به عنوان مقدمهای برای یک روند سیاسی جامع مورد بررسی قرار دهد.
این منابع سودانی تاکید کردند: قرار است که این همایش شامل فراکسیون دموکرات، صمود (پایداری)، جنبش ملی در کنار سایر سازمانها و تشکلهای سیاسی به استثنای ائتلاف «تاسیس» حامی سیاسی نیروهای واکنش سریع باشد.
منابع یاد شده گفتند: دیداری که در چارچوب عملیات غیر رسمی «نئون» از ۲۹ تا ۳۱ اکتبر میان نمایندگان احزاب سیاسی و غیرنظامی سودان انجام شد، به منزله نقطه شروع اصلی توافق و رایزنی میان احزاب سیاسی مختلفی بود که در آن حضور یافتند تا مقدمات بررسی رسمی این موضوع در آیندهای نزدیک در قاهره فراهم شود.
منابع سودانی افزودند: در صورت توافق درباره مسائل اصلی همانند آتشبس، ایجاد روند سیاسی، ایجاد فضایی برای گفتگوی سودانی و اعتمادسازی، سند سیاسی امضا خواهد شد که راه برای یک روند سیاسی در سودان فراهم میکند.
آنها در ادامه گفتند: گفتگوی سودان ۲ مسیر خواهد داشت، یک مسیر سیاسی که در آن غیرنظامیان مشارکت دارند و به دنبال تحول دموکراتیک و تاسیس نهادها است و یک روند امنیتی انسانی که به توقف حملات، برقراری آتشبس و تدابیر امنیتی نهایی اختصاص دارد.
این منابع افزودند: یک کمیته مقدماتی برای گفتگوی سودان به نمایندگی از فراکسیونهای سیاسی سودان تشکیل خواهد شد که شامل چهرههای مستقل ملی به نمایندگی از زنان و جوانان، ادارات داخلی، گروههای صوفی و جامعه مدنی و نمایندگانی از گروههایی است که توافقنامه صلح جوبا را امضا کردند.
آنها در ادامه نیز اعلام کردند ماموریت اصلی این کمیته، تعیین چارچوبها و جدول زمانی گفتگوی ملی، تهیه جدول موضوعات گفتگو، تعیین طرفها، دبیرخانه و روش فنی مدیریت گفتگو، طراحی گفتگو و جدول زمانی آن و نیز تضمین مشارکت عادلانه و متعادل همه فراکسیونهای ملی خواهد بود تا کمیته تحت یک نظارت کاملا ملی و با کمک فنی طرفهای موثر بینالمللی آن هم تنها به عنوان تسهیلکننده و بدون نظارت فعالیت کند.
