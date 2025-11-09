کالای صهیونیستی؟ !No Thanks؛ ابعادی تازه از گسترش تحریم جهانی محصولات اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا ـ یک کمپین گسترده برای تحریم کالاهای مرتبط با اسرائیل و متحدان آن در کشورهای مسلمان و اروپایی در حال گسترش است و از یک ابتکار مصرفکنندهای به یک پدیده قابل توجه اجتماعی و سیاسی تبدیل شده است. این حرکت ابتدا علیه تولیدکنندگان دارای سرمایه اسرائیلی یا یهودی آغاز شد و اکنون شامل شرکتهای امارات متحده عربی نیز میشود که مواضع آنها در نسلکشی غزه اگر خنثی نباشد، حمایتی است!
در بسیاری از سوپرمارکتهای جهان، مصرفکنندگان بهطور گسترده به سمت کالاهای کشورهایی رفتند که با حمایت از اسرائیل مرتبط نیستند. فناوری دیجیتال نقش کلیدی در سازماندهی این اعتراضها داشته است؛ اپلیکیشن موبایلی "No Thanks" که کالاهای مشمول تحریم را شناسایی میکند، بیش از پنج میلیون بار دانلود شده و نشاندهنده ابعاد کمسابقه این حرکت است.
خشم امارات از گسترش کمپین
این موج تحریم با واکنش دولت امارات مواجه شده است؛ مقامات امارات اقدام به مقابله با فراخوانهای تحریم کردهاند، از جمله فراخواندن فعالان و وبلاگنویسان طرفدار فلسطین به نهادهای امنیتی و اخراج اتباع خارجی که با اصول جنبش تحریم همراهی میکنند، بدون ارائه هیچ توضیح رسمی! همچنین بازار خردهفروشی محلی به صحنهای برای رویارویی تبدیل شده است؛ برخی فروشندگان کوچک، به ویژه از میان مهاجران هندی، عمداً کالاهای تحریمشده مانند Coca-Cola، Pepsi و Raffaello را عرضه میکنند و در صورت امتناع مشتری، موضوع را به سازمانهای امنیتی گزارش میدهند.
این تحریم فراتر از کالاهای سوپرمارکتی رفته و شبکههای بزرگ فستفود و کافیشاپهای آمریکایی شامل Starbucks، McDonald’s، KFC، Pizza Hut و Burger King را نیز در بر گرفته است. در واکنش، برخی شرکتها و خردهفروشان بینالمللی برای حفظ وجهه و جلوگیری از خسارت، از اسرائیل فاصله گرفتهاند.
نمونه بارز آن، شبکه خردهفروشی ایتالیایی Coop Alleanza 3.0 است که نه تنها فروش کالاهای اسرائیلی را متوقف کرده، بلکه نوشیدنی Gaza Cola را عرضه کرده است و تمامی درآمد آن برای بازسازی زیرساختهای درمانی در غزه اختصاص یافته است. این اقدامات نشان میدهد که فعالیت مصرفکنندگان مستقیماً بر استراتژیهای شرکتهای بزرگ بینالمللی تأثیر میگذارد.
