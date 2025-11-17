پولیتیکو: مقامات اروپا به ویتکاف اعتماد ندارند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشهای رسانهای حاکی است که مقامات اتحادیه اروپا به استیو ویتکاف، فرستاده ریاستجمهوری آمریکا، اعتماد ندارند و نسبت به توانایی او در انتقال اطلاعات مربوط به جنگ اوکراین تردید دارند.
روزنامه «پولیتیکو» به نقل از یک مقام ارشد اروپایی نوشت که مسئولان اتحادیه اروپا در توانایی ویتکاف برای ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره بحران اوکراین شک دارند و به همین دلیل ترجیح میدهند مستقیماً با رئیسجمهور آمریکا ارتباط برقرار کنند.
این روزنامه افزود که مقامات اروپایی از ناتوانی ویتکاف در درک همه پیچیدگیهای جنگ روسیه و اوکراین شگفتزده شدهاند. یک مقام ارشد اروپایی نیز تأکید کرد که آنها هیچ اعتمادی به توانایی ویتکاف در انتقال پیامها میان مسکو و واشنگتن بهصورت دقیق و قابل اعتماد ندارند. این مسئله بخشی از دلیل تمایل رهبران اروپایی به ارتباط مستقیم با ترامپ است.
ویتکاف پیشتر گفته بود که ایالات متحده قادر است در حل بحران اوکراین نقش ایفا کند و این موضوع را یکی از مهمترین مسائل دانسته بود. او افزود که ترامپ همواره به وضعیت پیرامون حلوفصل بحران اوکراین توجه داشته است.
در همین زمینه، در نشست ۱۵ اوت در آلاسکا، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، درباره راههای حل بحران اوکراین گفتوگو کردند. دو طرف این نشست را مثبت ارزیابی کردند.
پس از این دیدار، رئیسجمهور روسیه اعلام کرد که امکان حل بحران اوکراین وجود دارد و بر علاقهمندی مسکو به دستیابی به یک توافق بلندمدت تأکید کرد. پوتین پیشتر نیز بر ضرورت پرداختن به ریشههای بحران اوکراین برای دستیابی به راهحل پایدار تأکید کرده بود.
