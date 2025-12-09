شهادت زن ۶۷ ساله فلسطینی در حمله پهپاد اسرائیلی در شمال غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه، یک زن فلسطینی را در شمالی نوار غزه با شلیک مستقیم توسط یک پهپاد به شهادت رساند و در حمله‌ای دیگر، چندین فلسطینی را در خیمه‌هایشان در مرکز شهر غزه مجروح کرد.

این اقدام، نقض تازه‌ای از توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل به شمار می‌رود؛ توافقی که از تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۱۹ مهر ۱۴۰۳) اجرایی شده بود.

منابع پزشکی اعلام کردند که این زن فلسطینی ۶۷ ساله، پس از اصابت گلوله پهپاد اسرائیلی، بی‌جان به بیمارستان الشفاء در شهر غزه منتقل شد. گزارش‌ها حاکی است که این شهیده از خانواده النجار بوده و در حمله پهپاد اسرائیلی به اردوگاه حلاوه در جبالیا البلد شمالی نوار غزه هدف قرار گرفت.

شلیک‌های پراکنده و بی‌هدف ارتش اسرائیل به سوی آوارگان، بارها موجب قربانی شدن غیرنظامیان شده است.

در مرکز شهر غزه نیز، منابع پزشکی از زخمی شدن تعدادی از فلسطینیان خبر دادند؛ این افراد بر اثر پرتاب بمب از سوی پهپادهای اسرائیلی بر خیمه‌های آوارگان در اطراف «سوق العملة» آسیب دیدند.

شاهدان عینی همچنین از حملات پراکنده پهپادهای «کوادکاپتر» در چندین منطقه خبر دادند که تجمعات آوارگان را هدف قرار داده‌اند، هرچند گزارشی از تلفات در این حملات منتشر نشده است.

