نظرسنجی رویترز: محبوبیت ترامپ به ۳۹ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتایج یک نظرسنجی جدید که توسط «رویترز» و مؤسسه «ایپسوس» انجام شد، نشان میدهد محبوبیت رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به ۳۹ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که عملکرد اقتصادی او پایینترین ارزیابی را تاکنون دریافت کرده است.
این نظرسنجی که طی سه روز برگزار و روز یکشنبه پایان یافت، نشان داد تنها ۳۹ درصد از بزرگسالان آمریکایی عملکرد ترامپ در مقام ریاستجمهوری را تأیید میکنند؛ در حالی که این رقم در اوایل دسامبر ۴۱ درصد بود.
بر اساس این گزارش، تعطیلی اخیر دولت آمریکا مانع از جمعآوری دقیق دادههای اقتصادی شده است. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند کارفرمایان به دلیل «شوک» ناشی از تعرفههای وارداتی وضعشده توسط دولت ترامپ، از استخدام نیرو خودداری کردهاند.
این نظرسنجی همچنین نشان داد که تنها ۳۳ درصد از آمریکاییها با نحوه مدیریت اقتصادی ترامپ موافق هستند؛ رقمی که پایینترین میزان حمایت از او در حوزه اقتصاد طی سال جاری محسوب میشود.
ترامپ با میزان محبوبیت ۴۷ درصد به کاخ سفید بازگشت، اما این میزان بهویژه در زمینه مدیریت اقتصادی بهتدریج کاهش یافت. او سال گذشته در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شد و وعده اصلاح اقتصاد آمریکا را داد؛ اقتصادی که در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، رئیسجمهور دموکرات پیشین، با موجی از تورم بالا مواجه شده بود. با این حال، نرخ تورم در دوره ترامپ نیز نزدیک به ۳ درصد باقی مانده است؛ سطحی بالاتر از نرخ ۲ درصدی که سیاستگذاران آن را مناسبتر برای رشد اقتصادی پایدار میدانند.
