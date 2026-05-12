به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از دارالسلام تانزانیا؛ سی و یکمین جشنواره قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی العالمیه یکشنبه ۲۰۲۶/۵/۱۰، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانشجویان، طلاب، مدیران مدارس دینی، مراکز اسلامی، شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی و جمع کثیری از علاقه‌مندان به معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در پایتخت کشور تانزانیا برگزار شد.

این جشنواره که از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و قرآنی منطقه شرق آفریقا به شمار می‌رود، امسال با یاد و محوریت «رهبری شهید» و شهدای والامقام مقاومت برگزار شد و بخش‌های مختلف برنامه با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، تبیین آرمان‌های مقاومت اسلامی و تأکید بر نقش قرآن کریم در هدایت امت اسلامی همراه بود.

در طول مراسم، بارها از مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و ایثار شهدای مقاومت اسلامی تجلیل به عمل آمد و شرکت‌کنندگان با ذکر صلوات و شعارهای وحدت‌آفرین، یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.

این مراسم باشکوه با حضور مهمانان داخلی و بین‌المللی همراه بود. در این محفل معنوی، دکتر همت‌پناه سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران، دکتر معارفی رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شیخ دکتر الهادی رئیس مرکز صلح و دوستی تانزانیا، جمعی از علما و شخصیت‌های اهل سنت و تشیع، مدیران مراکز اسلامی و فرهنگی، اساتید، دانشجویان و فعالان قرآنی حضور یافتند.

مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید آغاز و فضای معنوی خاصی بر محفل حاکم شد. در ادامه، قاریان برجسته‌ای از کشورهای تانزانیا، جمهوری اسلامی ایران و پاکستان به تلاوت قرآن کریم پرداختند که مورد استقبال گسترده حاضران قرار گرفت. از جمله بخش‌های برجسته این مراسم، تلاوت ممتاز قاری جمهوری اسلامی ایران بود که با تشویق ممتد و استقبال پرشور شرکت‌کنندگان همراه گردید و فضای جلسه را به شدت تحت تأثیر قرار داد.

در بخش علمی و معرفتی جشنواره، دکتر علی دینا پیرامون موضوع معارف قرآن کریم و نکات تفسیری به سخنرانی پرداخت.

وی ضمن اشاره به جایگاه قرآن کریم در هدایت انسان‌ها، به تبیین برخی مفاهیم اخلاقی، اجتماعی و تربیتی قرآن پرداخت و نقش قرآن در ایجاد وحدت، معنویت، مقاومت اسلامی و اصلاح جامعه را مورد تأکید قرار داد.

حجت‌الاسلام تقوی مدیر دفتر نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در تانزانیا نیز در ابتدای مراسم ضمن خیرمقدم به مهمانان و شرکت‌کنندگان، گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه کرد.

وی اشاره کرد که این جشنواره با مشارکت چهار کشور تانزانیا، بوروندی، مالاوی و منطقه زنگبار برگزار شده و در مرحله مقدماتی بیش از هفتصد نفر از دانشجویان، طلاب، حافظان، قاریان و اقشار مختلف شیعه و اهل سنت در آن شرکت داشته‌اند.

وی افزود که پس از برگزاری مراحل مختلف داوری و ارزیابی، بیست و پنج نفر موفق به کسب رتبه‌های برتر شده و حدود چهل نفر نیز به عنوان افراد شایسته تقدیر مورد تشویق قرار گرفتند.

تقوی همچنین تأکید کرد: جشنواره قرآن کریم و حدیث در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی و وحدت‌آفرین منطقه تبدیل شده و هر سال نسبت به سال گذشته با کیفیت، شکوه و استقبال بیشتری برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام تقوی از حضور علما و شخصیت‌های اهل سنت و تشیع در این برنامه قدردانی و این حضور را نشانه‌ای از همگرایی، وحدت مسلمانان منطقه و حمایت از آرمان‌های امت اسلامی دانست.

از دیگر بخش‌های مهم این مراسم، اهدای جوایز نفیس به برگزیدگان مسابقات بود. در این دوره، جایزه نفر اول سفر حج واجب در نظر گرفته شد و به هفده نفر از ممتازان نیز سفر حج عمره اهدا گردید. این جوایز ارزشمند با همت و حمایت خیرین کشور تانزانیا تأمین شد و مورد تقدیر فراوان شرکت‌کنندگان قرار گرفت. علاوه بر این، به دیگر ممتازان و فعالان قرآنی نیز هدایای ارزنده‌ای اهدا گردید که نقش مهمی در تشویق نسل جوان به فعالیت‌های قرآنی دارد.

شیخ دکتر الهادی رئیس مرکز صلح و دوستی تانزانیا نیز در سخنان خود ضمن تمجید از فعالیت‌های قرآنی جامعه المصطفی العالمیه اظهار داشت که برگزاری چنین محافل و جشنواره‌هایی با حضور مشترک شیعه و اهل سنت، نقش بسیار مهمی در تقویت وحدت اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز و گسترش فرهنگ قرآنی در منطقه دارد.

وی تصریح کرد که جامعه المصطفی در سال‌های اخیر اقدامات ارزشمندی در حوزه تقریب مذاهب، ترویج فرهنگ قرآن و تربیت نیروهای علمی و دینی انجام داده است که شایسته تقدیر و حمایت می‌باشد.

