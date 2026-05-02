به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از ان‌بی‌سی، دولت ایالات متحده آمریکا در اقدامی تازه تلاش کرده است با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی جدید، مسیر عبور کشتی‌ها از این تنگه حیاتی را بازگشایی کند؛ اقدامی که هم‌زمان با تشدید اختلافات واشنگتن با متحدانش صورت می‌گیرد.

بر اساس یک یادداشت داخلی وزارت خارجه آمریکا که شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» به آن دست یافته، این کشور درصدد ایجاد ائتلافی با عنوان به اصطلاح «ساختار آزادی دریایی» است. این رسانه آمریکایی نوشت که ائتلاف مذکور با همکاری وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) طراحی شده و هدف آن تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو، تأمین عبور ایمن کشتی‌ها و هماهنگی اقدامات دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است.

بر اساس این سند، وزارت خارجه آمریکا از نمایندگی‌های دیپلماتیک خود خواسته است تا کشورها را برای پیوستن به این ائتلاف ترغیب کنند، اما تأکید شده که کشورهایی مانند «روسیه»، «چین»، «بلاروس» و «کوبا» از این ابتکار کنار گذاشته شوند.

طبق گزارش این ائتلاف قرار است به‌عنوان یک ساختار مستقل اما هماهنگ با ابتکارات مشابه به رهبری «بریتانیا» و «فرانسه» عمل کند. در همین حال، فرماندهی مرکزی آمریکا مسئولیت مدیریت ترافیک دریایی و ارتباط مستقیم با کشتی‌ها را بر عهده خواهد داشت.

ان بی سی تأکید کرد این تحرکات در شرایطی انجام می‌شود که قیمت جهانی انرژی به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر رسیده و هم‌زمان میزان محبوبیت داخلی ترامپ نیز کاهش یافته است؛ موضوعی که بر پیچیدگی تصمیم‌گیری‌های آینده واشنگتن در قبال این بحران افزوده است.

پیش‌تر ترامپ مدعی شده بود آمریکا نیازی به کمک متحدان خود برای بازگشایی تنگه هرمز ندارد. با این حال، پس از بسته شدن مسیر کشتی‌رانی از سوی ایران در پی حملات نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۲۸ فوریه، واشنگتن ناگزیر به درخواست همکاری از دیگر کشورها شده است.

شکاف میان آمریکا و متحدان غربی

ان‌بی‌سی نیوز نوشت این تحولات هم‌زمان با افزایش اختلافات میان آمریکا و متحدان غربی آن، به‌ویژه اعضای «ناتو» (پیمان نظامی کشورهای غربی) رخ داده است. ترامپ به‌طور علنی از عدم همکاری این کشورها انتقاد کرده و در سخنرانی خود در ایالت «فلوریدا» (ایالتی در جنوب شرقی آمریکا) مدعی شده است که ناتو هیچ کمکی به واشنگتن نکرده است.

این رسانه افزود در همین راستا، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که حدود ۵ هزار نیروی نظامی خود را از کشور «آلمان» خارج می‌کند؛ اقدامی که به گفته مقامات پنتاگون، در واکنش به انتقادات «فریدریش مرتس» صدراعظم آلمان از جنگ با ایران اتخاذ شده است. ترامپ همچنین تهدید کرده است که نیروهای آمریکایی را از کشورهای «ایتالیا» و «اسپانیا» نیز خارج خواهد کرد.

