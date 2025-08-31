به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن خیریه‌های اسلامی بریتانیا در بیانیه‌ای آنچه را «جنگ‌های فرهنگی تفرقه‌افکنانه» از سوی برخی رسانه‌های راست‌گرا علیه مسلمانان این کشور خواند، به شدت محکوم کرد.

این انجمن هشدار داد: چنین رویکردهایی موجب به حاشیه‌راندن صدای مسلمانان در جامعه مدنی می‌شود. هدف این جریان‌ها محدود کردن و حتی حذف مشارکت مسلمانان در عرصه عمومی است.

در این بیانیه تأکید شده است: «ما قاطعانه این تاکتیک‌های تفرقه‌افکنانه را محکوم کرده و بر تعهد خود به ساختن جامعه‌ای منسجم و پویا پافشاری می‌کنیم».

انجمن خیریه‌های اسلامی بریتانیا همچنین به نقش خود در شکل‌گیری «میثاق جامعه مدنی» اشاره کرد که عبارت است از چارچوبی تازه برای همکاری میان دولت و نهادهای مدنی که با حضور بیش از ۱۲۰۰ سازمان، از جمله نهادهای خیریه مسلمان، تدوین شده است.

فادی عطانی، مدیرعامل انجمن، با بیان اینکه این میثاق فرصتی برای تجدید روابط و تقویت همبستگی اجتماعی است، تأکید کرد: باید در برابر گفتمان‌های تفرقه‌انگیز ایستاد و بر موفقیت این ابتکار در خدمت به همه جوامع تمرکز کرد».

انجمن خیریه‌های اسلامی که از سال ۲۰۰۷ فعالیت می‌کند، به عنوان شبکه‌ای معتبر برای تقویت جامعه مدنی در داخل و خارج از بریتانیا معرفی می‌شود.

**************

پایان پیام/ 345