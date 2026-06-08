به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یکی از رهبران حزب‌الله لبنان در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه، ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره تماس مستقیم با این جنبش را به طور قاطع تکذیب کرد.

محمود قماطی، نایب‌رئیس شورای سیاسی حزب‌الله، تأکید کرد: هیچ تماس مستقیمی بین رئیس‌جمهور آمریکا و مقامات حزب‌الله صورت نگرفته است.

گفتنی است دونالد ترامپ روز ۳ ژوئن (۱۳ خرداد) در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد: ما برای اولین بار با حزب‌الله صحبت کردیم.

دو روز پیش از آن، در حالی که اسرائیل تهدید به حمله به ضاحیه جنوبی بیروت کرده بود، ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» نوشت که با نمایندگانی از رهبری حزب‌الله گفت‌وگو کرده است که با توقف آتش‌بس علیه اسرائیل و سربازانش موافقت کرده‌اند.

قماطی در این باره افزود: رئیس‌جمهور آمریکا احتمالاً منظور خود را این عنوان کرده است که «نبیه بری» (رئیس پارلمان لبنان) با سفیر آمریکا در تماس است و پیام‌ها را منتقل می‌کند.

گفتنی است نبیه بری نقش واسطه بین دولت آمریکا و حزب‌الله را ایفا می‌کند. حزب‌الله از سوی واشنگتن سازمانی تروریستی طبقه‌بندی شده و تحت تحریم است.

قماطی در ادامه این ادعا را چنین تفسیر کرد: این ادعا نشان می‌دهد که دولت آمریکا تا چه اندازه آماده است در صورت وجود هرگونه نشانه‌ای از ارتباط با نیروهای قوی و تأثیرگذار در لبنان، از حاکمیت لبنان چشم‌پوشی کند.

مخالفت حزب‌الله با مذاکرات مستقیم دولت لبنان و اسرائیل

گفتنی است حزب‌الله با مذاکرات مستقیم دولت لبنان با اسرائیل (که از آوریل در واشنگتن در حال برگزاری است) مخالف است. این مذاکرات که بین دو کشوری که روابط دیپلماتیک ندارند انجام می‌شود، نتوانسته است درگیری‌های بین حزب‌الله و اسرائیل را پایان دهد.

روز دوشنبه، میشل عیسی، سفیر آمریکا در لبنان، با رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد. دفتر نخست‌وزیری لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، به سفیر آمریکا گفته است: هیچ کس غیر از دولت لبنان از طرف لبنان مذاکره نمی‌کند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات اسرائیل به شهرهای جنوب لبنان با وجود آتش‌بس شکننده (که از ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین) برقرار شده و واشنگتن آن را تا اوایل ژوئیه (تیرماه) تمدید کرده است) همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار رسمی، از دوم مارس گذشته (آغاز جنگ علیه ایران) اسرائیل تجاوزات گسترده‌ای علیه لبنان انجام داده که تا جمعه گذشته منجر به شهادت ۳ هزار و ۵۵۶ نفر و زخمی شدن ۱۰ هزار و ۸۷۰ نفر شده است. همچنین بیش از یک میلیون نفر نیز آواره شده‌اند.

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