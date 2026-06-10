به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دانی سیترینوویچ، رئیس پیشین بخش ایران در اداره پژوهش و تحلیل اطلاعات نظامی اسرائیل (امان)، در تحلیلی در روزنامه «اسرائیل هیوم» نوشت عملیاتهایی مانند «شیر برخاسته» و «غرش شیر» که با هدف مقابله با برنامه هستهای ایران و توان موشکی این کشور انجام شد، در ظاهر دستاوردهای عملیاتی قابل توجهی داشتند؛ از جمله هدف قرار دادن برخی فرماندهان و وارد کردن خسارت به زیرساختهای نظامی و تولیدی ایران. با این حال، این اقدامات در سطح راهبردی نتوانستهاند وضعیت امنیتی اسرائیل را بهبود دهند.
به گفته این تحلیلگر، یکی از مشکلات اصلی در ارزیابیهای امنیتی اسرائیل، اتکای بیش از حد به این فرض بوده که مجموعهای از حملات نظامی محدود میتواند به تغییر اساسی در رفتار ایران یا حتی تغییر نظام سیاسی در این کشور منجر شود. اما در عمل، نهتنها چنین تغییری رخ نداده، بلکه به باور او این فشارها به تقویت انسجام داخلی در ساختار قدرت ایران نیز کمک کرده است.
سیترینوویچ همچنین تأکید میکند که ایران همچنان تواناییهای مهم نظامی خود از جمله زرادخانه موشکی و پهپادی را حفظ کرده و در عین حال برنامه هستهای خود را ادامه میدهد. از نگاه او، تهران در سالهای اخیر نشان داده که آماده است برای تثبیت موقعیت منطقهای خود و حمایت از متحدانش، حتی در شرایط فشار نظامی نیز ریسکهای بیشتری بپذیرد.
در بخش دیگری از این تحلیل آمده است که رویکرد ایالات متحده نیز شرایط را برای اسرائیل پیچیدهتر کرده است؛ زیرا واشنگتن در عین تلاش برای دستیابی به توافق با ایران، محدودیتهایی برای اقدامات نظامی اسرائیل ایجاد کرده و بر هماهنگی با سیاستهای آمریکا تأکید دارد. به اعتقاد سیترینوویچ، مجموعه این عوامل باعث شده که با وجود برخی موفقیتهای تاکتیکی، راهبرد کلی اسرائیل در مهار ایران به نتیجه مورد انتظار نرسد و حتی در برخی حوزهها موقعیت این رژیم را دشوارتر کند.
.........
پایان پیام
نظر شما