بر اساس گزارش روزنامه اسرائیلی هاآرتص، افسران ارشد ارتش اسرائیل و مقامهایی در بخش اطلاعات نظامی (امان) و بخش برنامهریزی ارتش در نشستهای داخلی هشدار دادهاند که ایران بهتدریج موفق شده مفهوم «وحدت جبههها» را بر اسرائیل تحمیل کند؛ مفهومی که ارتش اسرائیل سالها تلاش کرده بود از شکلگیری آن جلوگیری کند.
به نوشته هاآرتص، نگرانی اصلی در نهادهای امنیتی تنها به توقف حملات محدود نمیشود، بلکه به پیامدهای راهبردی تفاهمهایی مربوط است که با میانجیگری و حمایت ایالات متحده در حال شکلگیری است. به گفته منابع امنیتی، ادامه این روند میتواند به تضعیف بازدارندگی اسرائیل و محدود شدن آزادی عمل نظامی آن در منطقه منجر شود؛ اصلی که تا پیش از این یکی از داراییهای راهبردی ارتش اسرائیل محسوب میشد.
یک منبع امنیتی ارشد در این باره به هاآرتص گفته است: «ایرانیها در حال ایجاد یک معادله جدید هستند؛ به این معنا که هر اقدام در لبنان از این پس بهعنوان بخشی از یک نبرد واحد بررسی خواهد شد. اگر اسرائیل این اصل را بپذیرد، به معنای محدودیتهای فزاینده برای اقدام مستقل علیه تهدیدها خواهد بود.»
در عین حال، با وجود اعلام آتشبس از سوی دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو، ارتش اسرائیل میگوید تغییر محسوسی در میدان مشاهده نمیشود و نیروهای این رژیم در جنوب لبنان همچنان با حملات راکتی و پهپادی حزبالله مواجهاند.
به نوشته هاآرتص، برخی فرماندهان ارشد ارتش حتی خواهان عملیات تهاجمی گستردهتر علیه ایران و تشدید حملات علیه حزبالله در لبنان بودهاند تا از تثبیت قواعد جدید مورد نظر تهران جلوگیری شود.
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