به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمود آدم جامع جلال، نماینده سومالی‌لند در تایوان، در جریان افتتاح دفتر جدید نمایندگی آن اظهار داشت که سومالی‌لند حق دارد نوع روابط خود را انتخاب کند و سیاست فشار پکن و موگادیشو نمی‌تواند دوستی ما با تایپه را تغییر دهد.

جلال، نماینده سومالی‌لند در تایوان، در یک نشست خبری این جزیره را «متحدی بسیار مهم» توصیف کرد.

این مقام در پاسخ به سوالی در مورد تمایل پکن و موگادیشو برای قطع این روابط با سومالی‌لند گفت که احزاب سیاسی اصلی در سومالی‌لند در خصوص تسلیم نشدن در برابر فشارهای سیاسی متحد هستند.

وی گفت: ما حق داریم انتخاب کنیم که با چه کسی رابطه داشته باشیم. این حق ماست و به همین دلیل است که سیاست‌های فشار موفقیت‌آمیز نبوده‌اند.

این مقام افزود که سومالی‌لند اخیراً با چین در تماس نبوده است.

بر اساس این گزارش، ماه گذشته کشور سومالی در اعتراض به روابط بین دو طرف (سومالی‌لند و تایوان)، ورود دارندگان گذرنامه تایوانی را ممنوع کرد.

علی محمد عمر، وزیر امور خارجه سومالی، اخیراً به رویترز گفت: سومالی‌لند همچنان بخش جدایی‌ناپذیر سومالی است و ما تلاش‌های خارجی برای دور زدن دولت فدرال مشروع در موگادیشو را به شدت محکوم می‌کنیم.

فرانسوا وو، معاون وزیر امور خارجه تایوان، نیز در مراسم افتتاحیه این دفتر گفت که همکاری‌ها در شش سال گذشته گسترش یافته و طیف وسیعی از حوزه‌ها را در بر گرفته است.

پیش از این نیز «محمد عمر حاجی محمود»، سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار دولت خودخوانده «سومالی‌لند» در فلسطین اشغالی، اعلام کرد که این اقلیم به زودی سفارت خود را در قدس اشغالی افتتاح خواهد کرد. این اقدام در پی آن انجام می‌شود که رژیم اسرائیل اولین طرفی بود که به‌طور رسمی سومالی‌لند را به عنوان یک دولت مستقل به رسمیت شناخت.

حاجی محمود در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: انتظار می‌رود که اسرائیل نیز سفارت خود را در «هرجیسا»، مرکز سومالی‌لند، افتتاح کند و ادعا کرد این اقدام نشان‌دهنده همکاری راهبردی بین دو طرف است.

از سوی دیگر، «گدعون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، گفت که افتتاح سفارت در قدس اشغالی یک گام مهم دیگر در مسیر تقویت روابط با سومالی‌لند است و سفارت این اقلیم هشتمین سفارت در شهر قدس خواهد بود.

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