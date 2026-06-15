به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوزف عون، رئیسجمهور لبنان، با ابراز توجه ویژه نسبت به تفاهمنامه اخیر میان ایران و ایالات متحده، بر اهمیت تأکید این سند بر توقف اقدامات نظامی و کاهش تنش در منطقه، از جمله لبنان، تأکید کرد. وی با تقدیر از احترام این توافق به حاکمیت و ویژگیهای سیاسی لبنان، خاطرنشان کرد که امنیت و ثبات این کشور، بخشی جداییناپذیر از هر تلاش واقعی برای برقراری ثبات در کل منطقه است؛ بهویژه آنکه لبنانیها در دوره گذشته متحمل قربانیها و فشارهای سنگینی شدهاند.
رئیسجمهور لبنان در بیانیهای از تمامی کشورها و نهادهایی که در حصول این توافق نقش داشتند و تلاش کردند تا موضوع لبنان در دستورکارِ پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، صمیمانه تشکر کرد. وی با اشاره به وضعیت دشوار مردم در مناطق آسیبدیده که عزیزان، معیشت و خانههای خود را از دست دادهاند، ابراز امیدواری کرد که این تفاهمنامه به اقدامات عملیِ ملموس برای پایان دادن به چرخه خشونت منجر شود.
در نهایت، عون با بیان اینکه این تحول میتواند آغازی برای مسیری وسیعتر جهت تحکیم ثبات منطقهای باشد، تأکید کرد که لبنان خواهان حفظ حاکمیت دولتها و حقوق ملتهاست. وی ابراز امیدواری کرد که این فضای جدید، فرصت لازم را برای شهروندان لبنانی فراهم آورد تا به بازسازی خرابیها پرداخته و در سایه دولتی امن و باثبات، به زندگی عادی خود بازگردند.
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