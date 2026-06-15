روحانی اهل سنت لبنان: گزینه مقاومت بر اساس التزام به قرآن کریم انتخاب شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن «قولنا والعمل» در لبنان به مناسبت آغاز سال هجری قمری، مراسمی دینی و تربیتی با حضور رئیس این انجمن، شیخ احمد القطان، در منطقه «برالیاس» برگزار کرد.

در این مراسم، «ینال صلح» نماینده مجلس و عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت»، پدر «تیموثاوس ابورجیلی» به نمایندگی از اسقف «آنتونیوس الصوری»، نمایندگانی از احزاب ملی و اسلامی و گروه‌های فلسطینی و جمعی از شخصیت‌های منطقه حضور داشتند.

شیخ القطان

شیخ احمد القطان در این مراسم تأکید کرد که گزینه مقاومت بر اساس التزام به قرآن کریم انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه پروژه صهیونیستی-آمریکایی، انسان و انسانیت را هدف قرار داده و میان مسلمانان و مسیحیان تفاوتی قائل نیست، تصریح کرد: ایستادن در کنار هر کسی که با تجاوزات اسرائیل مقابله می‌کند، یک وظیفه شرعی است.

شیخ القطان در ادامه افزود که تلاش‌ها برای شیطانی جلوه دادن مقاومت در لبنان، حجم فداکاری‌هایی را که شهدا و مجاهدان در راه دفاع از میهن تقدیم کرده‌اند، نادیده می‌گیرد.

روحانی اهل سنت لبنان تأکید کرد: مقاومت در لبنان، جانِ ماست و دشمن اسرائیلی علیرغم تجاوزات مستمر خود، در رسیدن به اهدافش شکست خورده است.

وی همچنین گفت: تجربیات ثابت کرده است که این قدرت است که مذاکره می‌کند و قدرت است که آتش‌بس را به ارمغان می‌آورد. ما باید از هر کسی که در کنار لبنان ایستاده و در توقف تجاوزات و بازسازی [کشور] مشارکت می‌کند، تشکر کنیم.

............

پایان پیام