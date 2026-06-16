به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان صعده روز سهشنبه شاهد برگزاری دهها راهپیمایی گسترده مردمی در حمایت از مقدسات اسلامی و محکومیت آنچه «اهانت به مکه مکرمه و کعبه مشرفه» از سوی دونالد ترامپ عنوان شد، بود. شرکتکنندگان با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی، خشم خود را نسبت به اظهارات اخیر رئیسجمهور آمریکا ابراز کردند.
راهپیمایان با تأکید بر آمادگی مردم یمن برای دفاع از مقدسات اسلامی، این اقدام را در امتداد سلسله توهینها به نمادهای دینی مسلمانان، از جمله قرآن کریم، دانستند. آنان همچنین سکوت کشورهای اسلامی در قبال این موضوع را مورد انتقاد قرار داده و آن را عاملی برای تداوم چنین رفتارهایی عنوان کردند.
در بیانیه پایانی این تجمعات، اظهارات منتسب به ترامپ درباره مکه مکرمه بهشدت محکوم و بر ضرورت اتخاذ مواضع قاطع در دفاع از مقدسات اسلامی تأکید شد.
این بیانیه همچنین با اشاره به تحولات منطقه، از جمهوری اسلامی ایران، حزبالله و جریانهای موسوم به محور مقاومت از «پیروزی در برابر دشمنان»، تقدیر کرد و خواستار حفظ آمادگی برای مقابله با چالشهای آینده شد.
.
...........
پایان پیام
نظر شما