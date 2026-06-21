به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی ایران پس از هر مسابقه تنها اجازه دارد در فاصله ۲۴ ساعته به محل بازی سفر کند و سپس مستقیماً به کمپ تمرینی خود در تیخوانا (مکزیک) بازگردد. این شرایط عجیب و غیر ورزشی باعث نارضایتی کادر فنی ایران شده و امیر قلعه‌نویی پیش‌تر این تیم را «مظلوم‌ترین تیم جام جهانی» توصیف کرده بود.

اندرو جولیانی، مدیر اجرایی کارگروه کاخ سفید برای برگزاری این تورنمنت، در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که وضعیت همچنان در حال تغییر است و درباره دیدارهای آینده ایران تصمیم‌گیری خواهد شد.

او گفت: «در حال حاضر برنامه مشخصی داریم. فردا بعدازظهر پس از بازی با بلژیک، آنها با پروازی ۲۷ دقیقه‌ای به تیخوانا بازمی‌گردند. بعد از بازی دوم شرایط را بررسی می‌کنیم و درباره دیدار سوم در سیاتل تصمیم‌گیری خواهد شد.»

جولیانی همچنین تأکید کرد که تغییر محل اقامت ایران از توسان به تیخوانا باعث کاهش زمان سفر این تیم شده است. او گفت: «این تغییر به نفع همه بود و زمان سفر را کاهش داد. پرواز آنها حدود یک ساعت کوتاه‌تر از قبل شده است. ما از روند برگزاری بازی اول در لس‌آنجلس رضایت داشتیم.»

قلعه‌نویی: مشکلات‌مان مقابل بلژیک بیشتر شد

امیر قلعه‌نویی در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر بلژیک در دومین بازی گروه G جام جهانی اظهار داشت: گلایه کردیم و شکایتی نکردیم. بازی قبل 24 ساعت وقت داشتیم به لس‌آنجلس بیاییم، اما برای این بازی کمتر از 16 ساعت به ما وقت دادند و مجبور شدیم تمرین نصف و نیمه‌ای انجام بدهیم و این کار ما را سخت کرد. می‌دانیم رئیس فیفا تلاشش را می‌کند که مشکلات ما کمتر شود، اما برای این بازی مشکلات ما بیشتر شد.

باید در فوتبال اخلاق و انسانیت حاکم باشد، نه این...

وی افزود: کمتر از 16 ساعت قبل از بازی مجبور به انجام تمرین شدیم و نصف تمرین‌مان هم انجام نشد و این کار را برای ما سخت کرده است. فوتبال جایی است که باید اخلاق و انسانیت در آن حاکم باشد و این رفتارها با ما خوب انجام نشد. البته جا دارد تشکر کنم که این بار وقتی ما وارد آمریکا شدیم، در اسرع وقت توانستیم خودمان را به هتل برسانیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که «با توجه به مشکلات دفاعی تیم ملی، آیا بازیکنانی دارید که بتوانید این خط را تقویت کنید؟» گفت: به هر حال ما در بازی گذشته در ساختار دفاعی و اشتباهات فردی مشکلاتی را داشتیم. به خاطر زمان کمی که داشتیم، این باعث شد تمرینات ریکاوری‌مان به خوبی انجام نشود و نتوانیم تمرینات تاکتیکی خوبی برگزار کرده و مشکلات بازی قبل را برطرف کنیم. در بین این دو بازی به لحاظ ذهنی و آنالیزی کار کردیم. ما نسبت به بازی گذشته تغییراتی داریم. بلژیک تیم قوی و بسیار با احترامی است و یقیناً بازی بسیار سختی خواهیم داشت.

با قلبمان بازی می‌کنیم

قلعه‌نویی با اشاره به کیفیت فنی تیم بلژیک تصریح کرد: بلژیک تیم بسیار بزرگ و قابل احترامی است و جزو بهترین‌های دنیا در رده‌بندی فیفاست، اما واقعیت بازی وقتی است که داور سوت را می‌زند. ما برنامه‌هایی برای این بازی داریم و مهم این است بازیکنان در آن شرایط فرامین تاکتیکی را اجرا کنند. ما مهره‌های بسیار خوب و با کیفیتی داریم که می‌توانند با قلب‌شان برای ایران بازی کنند.

وی درباره استقبال از تیم ملی ایران در تیخوانای مکزیک خاطرنشان کرد: جا دارد از دولت، مردم مکزیک و باشگاه خوب تیخوانا تشکر کنم. آنها کاری کردند که ما احساس غربت نکنیم و هر آنچه کم‌لطفی در این جام در حق ما شد، آنها جبران کردند و این نکته مهمی برای ما در این جام جهانی بود. از همه هوادارانی که آمدند و تشویق‌مان کردند، تشکر می‌کنم.

این رفتارها انسانیت، اخلاق و روح فوتبال را عذاب می‌دهد

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره رقابت ایران با اتفاقات بیرون از زمین فوتبال گفت: ما چالش‌های زیادی به ویژه در بیرون از زمین داریم. من سوالی از 47 سرمربی دیگر تیم‌های حاضر در جام جهانی پرسیدم، اما جوابی نگرفتم. ما خیلی دیر وارد مسابقات شدیم و دو هفته‌ای که برای سازگاری نیاز داشتیم، در اختیارمان قرار نگرفت. رئیس فدراسیون، مدیر تیم، مدیر داخلی و به ویژه تیم رسانه‌ای ما همراه‌مان نیستند.

خوشحالم که با این رفتارها اثبات شد که چطور به مردم و کشور ما لطمه زده‌اند.

این رفتارها انسانیت، اخلاق و روح فوتبال را عذاب می‌دهد. این رفتارها شایسته مسابقات بزرگی مثل جام جهانی نیست. چطور می‌شود تیمی در جام جهانی شرکت کند، اما همه عوامل اجرایی آن تیم غایب باشند؟ از طرف دیگر خوشحالم که با این رفتارها اثبات شد که چطور به مردم و کشور ما لطمه زده‌اند.

اگر می‌خواستیم میلیاردها دلار هزینه کنیم، نمی‌توانستیم حقانیت کشورمان را به دنیا اینگونه ثابت کنیم

قلعه‌نویی ادامه داد: اگر می‌خواستیم میلیاردها دلار هزینه کنیم، نمی‌توانستیم حقانیت کشورمان را به دنیا اینگونه ثابت کنیم، اما این رفتارها نشان داد که ما چقدر مظلوم هستیم. امیدوارم دنیا همواره با صلح و آرامش باشد و این رفتارها در جام‌های جهانی بعدی نهادینه نشود. البته باید از اینفانتینو تشکر کنم؛ چون می‌دانم آنها نهایت تلاش‌شان را می‌کنند که مشکلات ما به حداقل برسد. گویا اجازه دادند برای بازی بعد دو روز زودتر به سیاتل برویم. وقتی برای بازی سوم می‌توانند این کار را انجام بدهند، چه بهتر بود که در دو بازی اول هم همین رفتار را می‌کردند که عدالت فوتبال برای تیم ایران هم انجام شود. متاسفانه همه فرصت‌ها را از ما گرفتند، اما جای امیدواری است که گفتند می‌توانیم برای بازی سوم دو روز زودتر سفر کنیم. به هر حال با تیم ایران عادلانه رفتار نشد.

این بی‌عدالتی است!

وی درباره اینکه اینفانتینو چه کمکی به تیم ملی ایران کرده است، گفت: نگفتم او کمک کرده است، بلکه گفتم در حال تلاش است. مثلا دیروز به من گفتند که ساعت 6 می‌توانید به آمریکا بروید که من استقبال کردم، اما هرچقدر منتظر ماندیم، خبری نشد. این بی عدالتی برای ما خوب نبود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: ما برای سیاست اینجا نیامدیم، بلکه به رفتارهایی که با ما می‌شود، اعتراض داریم. من سرمربیان تیم‌های دیگر را ندیدم که ببینم چه عکس‌العملی نشان می‌دهند، اما اگر من بودم و می‌دیدم با یک تیم دیگر چنین بی‌عدالتی می‌شود، قطعاً واکنش نشان می‌دادم.

قلعه نویی در پایان گفت: فیفا به ما اعلام کرد در بازی با تیم ملی مصر در سیاتل روشی که مدنظرتان است را می‌توانید پیاده کنید. سوالم این است چرا ویزاهای ما را زودتر صادر نکردند و سپس نگذاشتند زودتر برای بازی‌ها به اینجا بیاییم؟ بلژیک دو شب زودتر از بازی به لس‌آنجلس آمده و ریکاوری لازم را داشته است، اما ما 16 ساعت قبل از بازی به اینجا رسیدیم. با این حال فکر می‌کنم از لحاظ بدنی و فکری آماده‌تر هستیم. مشکل اینجاست که تنها 16 ساعت قبل از بازی تمرین کردیم که آن هم نصف و نیمه شد.

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