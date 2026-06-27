بری درباره «توافق ننگین» هشدار داد؛ لبنان در آستانه فتنه است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، در اظهاراتی کوتاه با اشاره به تحولات اخیر، خطاب به مردم این کشور گفت: «ای مردم لبنان، همه لبنان، این فتنه است.» وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری، از شهروندان خواست از افتادن در دام اختلافات و تنش‌های داخلی پرهیز کرده و با حفظ آرامش و کنترل احساسات، زمینه بهره‌برداری بدخواهان را فراهم نکنند.

بری در ادامه سخنان خود به فرمایشی از امام علی(ع) استناد کرد و گفت: «در فتنه همچون فرزند شتر دوساله باش که نه پشتی دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی تا از آن شیر بدوشند.» وی با یادآوری این حکمت، تأکید کرد که در شرایط فتنه، افراد نباید خود را به ابزاری برای تحقق اهداف فتنه‌گران و سودجویان تبدیل کنند.

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