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بری درباره «توافق ننگین» هشدار داد؛ لبنان در آستانه فتنه است

۶ تیر ۱۴۰۵ - ۱۴:۵۴
کد مطلب: 1832157
بری درباره «توافق ننگین» هشدار داد؛ لبنان در آستانه فتنه است

رئیس مجلس لبنان با واکنش به آنچه از آن با عنوان «توافق ننگین» یاد کرد، نسبت به خطر بروز فتنه در این کشور هشدار داد و از همه مردم لبنان خواست با حفظ آرامش، خویشتنداری و پرهیز از هرگونه تنش، اجازه سوءاستفاده به عاملان اختلاف را ندهند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، در اظهاراتی کوتاه با اشاره به تحولات اخیر، خطاب به مردم این کشور گفت: «ای مردم لبنان، همه لبنان، این فتنه است.» وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری، از شهروندان خواست از افتادن در دام اختلافات و تنش‌های داخلی پرهیز کرده و با حفظ آرامش و کنترل احساسات، زمینه بهره‌برداری بدخواهان را فراهم نکنند.

بری در ادامه سخنان خود به فرمایشی از امام علی(ع) استناد کرد و گفت: «در فتنه همچون فرزند شتر دوساله باش که نه پشتی دارد تا بر آن سوار شوند و نه پستانی تا از آن شیر بدوشند.» وی با یادآوری این حکمت، تأکید کرد که در شرایط فتنه، افراد نباید خود را به ابزاری برای تحقق اهداف فتنه‌گران و سودجویان تبدیل کنند.

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