به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ تیم ملی فوتبال ایران با وجود نمایش شایسته مقابل مصر که دو بار به تیرک زد، یک گل مردود به ثمر رساند و یک پنالتی هدر داد، آخرین دیدارش در دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ را با تساوی یک بر یک پشت سر گذاشتند تا ۳ امتیازی شود و در رتبه سوم جدول گروه G قرار بگیرد؛ جایگاهی که شاید صعود را به همراه بیاورد.



اعضای تیم ملی ایران که پس از دو دیدار گذشته مقابل نیوزیلند و بلژیک در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، پیام‌هایی روی تخته وایت‌برد رختکن می‌نوشتند و یادگاری بر جای می‌گذاشتند، امروز هم چنین کاری انجام دادند.

ملی‌پوشان فوتبال ایران با انتشار پیامی کنایه‌آمیز روی تخته وایت‌برد رختکن ورزشگاه لومن فیلد سیاتل، به زبان انگلیسی پیامی نوشتند که متن آن در ادامه آمده:

«از ایران آمده‌ایم…

از سرزمینی که هزاران سال، شرافت را بالاتر از پیروزی دانسته است.



برای ما،

فوتبال فقط رقابت برای نتیجه نیست؛

آزمونی است برای شخصیت.



شاید بتوان با هر راهی امتیاز گرفت،

اما احترام را نه.

شاید بتوان از یک گروه صعود کرد،

اما از قضاوت تاریخ، تنها با جوانمردی می‌توان سربلند عبور کرد.



Fair Play یک بند از قوانین فوتبال نیست؛

روح فوتبال است.



سپاس، سیاتل…

برای مهمان‌نوازی‌ات.



و سپاس از همه ایرانیان…

که قلب، صدا و تمام وجودشان را برای ایران به میدان آوردند.

ایران، همیشه سربلند. 🇮🇷»

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