دکتر ابوصفیه ۱۸ ماه است بدون اتهام در بازداشت و تحت شکنجه رژیم صهیونیستی قرار دارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه روز یکشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که دکتر حسام ابوصفیه از زمان بازداشت خود در زندانهای رژیم صهیونیستی، تحت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی قرار داشته و بازجویان اسرائیلی تلاش کردهاند او را وادار به اعتراف به اتهاماتی کنند که مرتکب نشده است. این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که وی همچنان بر اساس قانون موسوم به «جنگجویان غیرقانونی» بدون اتهام رسمی و بدون محاکمه در بازداشت نگهداری میشود.
بر اساس این گزارش، دکتر ابوصفیه یکی از دستکم ۱۴ پزشک اهل نوار غزه است که هماکنون بدون طی روند قضایی در بازداشت مقامات اسرائیلی قرار دارند. دیدهبان حقوق بشر اروپا-مدیترانه هشدار داد که ادامه بازداشت این پزشکان، بحران شدید نظام سلامت در غزه را بیش از پیش تشدید کرده و دسترسی مردم به خدمات درمانی را با مشکلات جدی مواجه ساخته است.
این نهاد همچنین اعلام کرد که از آغاز جنگ علیه نوار غزه تاکنون حدود یکهزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان بخش بهداشت جان خود را از دست داده و صدها نفر دیگر بازداشت شدهاند. به گفته این دیدهبان، بسیاری از این افراد به دلیل خودداری از ترک بیمارستانها و بیمارانشان هدف قرار گرفتهاند؛ اقدامی که در چارچوب سیاست تضعیف نظام درمانی غزه و تشدید روند آوارگی اجباری ساکنان این منطقه ارزیابی شده است.
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