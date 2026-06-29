تشییع رهبر شهید، نمایش اقتدار ملی و فرصتی برای جهاد تبیین است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله سید مجتبی نورمفیدی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم، رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر و مدیر مؤسسه دارالمعرفه، در گفتوگویی با اشاره به پیامهای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این مراسم تنها یک آیین سوگواری نیست، بلکه رویدادی تاریخی است که مخاطبان آن ملت ایران، ملتهای منطقه، افکار عمومی جهان و نسلهای آینده هستند. وی با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و مکتب عاشورا است، افزود: شهادت در منطق قرآن و معارف اسلامی پایان راه نیست، بلکه آغاز حیات اثرگذار انسانهای الهی و استمرار مسیر آنان است.
وی با بیان اینکه این حضور گسترده، قدردانی ملت از سالها مجاهدت و خدمت رهبر شهید به اسلام و ایران به شمار میرود، خاطرنشان کرد: این مراسم همچنین نمایش انسجام ملی و سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است و پیام روشنی به دشمنان مخابره میکند که راهبرد حذف شخصیتها، هرگز به حذف یک مکتب و آرمان منجر نخواهد شد. به گفته آیتالله نورمفیدی، همانگونه که نهضت عاشورا با شهادت سیدالشهدا(ع) جاودانه شد، شهادت شخصیتهای بزرگ نیز میتواند زمینهساز احیای آرمانها و تقویت روحیه مقاومت باشد.
رئیس پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ویژگیهای مراسمی که میتواند مظهر اقتدار جمهوری اسلامی باشد، تصریح کرد: حضور گسترده و آگاهانه مردم، حفظ وحدت و انسجام ملی، رعایت نظم، کرامت و اخلاق اسلامی و تبیین صحیح شخصیت و آرمانهای رهبر شهید، مهمترین مؤلفههای چنین مراسمی است. وی تأکید کرد که بزرگداشت واقعی شهیدان، ادامه راه آنان در مسیر خدمت، عدالت، مقاومت، پیشرفت علمی و حل مشکلات مردم است و اگر این مراسم به تقویت امید، مسئولیتپذیری و همدلی در جامعه بینجامد، به سرمایهای راهبردی برای کشور تبدیل خواهد شد.
آیتالله نورمفیدی همچنین رسالت مبلغان دینی و حوزویان را در این مقطع بسیار مهم دانست و گفت: حوزههای علمیه باید این اجتماع بزرگ را به عرصهای برای جهاد تبیین تبدیل کنند. وی تبیین مستند و عقلانی شخصیت رهبر شهید، پاسخگویی منطقی به پرسشهای نسل جوان، پیوند دادن احساسات با معرفت، امیدآفرینی بر پایه معارف دینی و گفتوگوی صادقانه با مخاطبان را از مهمترین وظایف مبلغان برشمرد و تأکید کرد که جهاد تبیین، روشن ساختن حقیقتها با زبان استدلال و اخلاق است، نه صرفاً تکرار شعارها.
وی در پایان اظهار داشت: اگر مراسم تشییع از یک اجتماع صرفاً عاطفی به مدرسهای برای تعمیق معرفت، تقویت وحدت ملی، ترویج اخلاق، افزایش تابآوری و دمیدن روح امید در جامعه تبدیل شود، رسالت جهاد تبیین بهدرستی محقق خواهد شد. آیتالله نورمفیدی تأکید کرد که چنین مراسمی، افزون بر آرامشبخشی به جامعه، این پیام روشن را به منطقه و جهان منتقل میکند که ملت ایران با تکیه بر ایمان، سرمایه اجتماعی و آرمانهای الهی، مسیر انقلاب را با صلابت و عزمی راسخ ادامه خواهد داد.
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