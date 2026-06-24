به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه پخش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ارتش این رژیم در حال آماده‌سازی برای خروج از مناطق محدودی در جنوب لبنان است، به‌گونه‌ای که ارتش لبنان جایگزین آن شود. این اقدام در چارچوب آزمون چیزی است که رژیم صهیونیستی آن را میزان توانایی ارتش لبنان برای جلوگیری از بازگشت حزب‌الله به کنترل این مناطق می‌نامد.

بر اساس گزارش این رسانه، ارتش رژیم صهیونیستی در حال آماده‌سازی برای اجرای یک عقب‌نشینی جزئی از برخی مناطق محدود در جنوب لبنان است و قرار است یگان‌هایی از ارتش لبنان در این مناطق مستقر شوند.

کاهش تدریجی حضور زمینی اسرائیل در جنوب لبنان

گزارش‌های رژیم صهیونیستی حاکی است که ارتش این رژیم به سمت کاهش تدریجی استقرار نیروهای زمینی خود در جنوب لبنان حرکت می‌کند. چرا که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده عملیات‌های تهاجمی انجام شده است. این اقدام همچنین تحت فشار آمریکا و با هدف فراهم کردن زمینه برای استقرار ارتش لبنان در این مناطق انجام می‌شود.

برخی مقام‌های رژیم صهیونیستی گفته‌اند که این رژیم و لبنان در حال بررسی یک طرح آزمایشی با حمایت آمریکا هستند و بر اساس این طرح، نیروهای نظامی صهیونیست کنترل برخی مناطق در جنوب لبنان را به نیروهای مسلح لبنان واگذار خواهند کرد.

این مقام‌ها افزودند که نیروهای لبنانی شرکت‌کننده در این طرح تحت آموزش و بررسی از سوی آمریکا قرار خواهند گرفت تا اطمینان حاصل شود ارتباطی با حزب‌الله ندارند. در مقابل، رژیم صهیونیستی همچنان حضور نظامی خود را در منطقه حائل حفظ خواهد کرد.

محدود شدن عملیات رژیم صهیونیستی به اقدامات دفاعی

روزنامه «نیویورک تایمز» نیز به نقل از مقام‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده است که فرماندهی نظامی این رژیم دستورهای جدیدی صادر کرده که بر اساس آن عملیات نظامی در لبنان باید تنها در چارچوب دفاعی انجام شود.

همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش داده‌اندکه پس از برقراری آتش‌بس با لبنان، تصمیمی برای خارج کردن یگان‌های آماده‌باش از مناطق شمالی سرزمین‌های اشغالی اتخاذ شده است.

ادامه تنش‌ها در سایه آتش‌بس شکننده

هم‌زمان، دفاع مدنی لبنان و رسانه‌های رسمی این کشور اعلام کردند که دیروز سه‌شنبه، دو نفر در جنوب لبنان شهید شدند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که آتش‌بسی شکننده میان اسرائیل و حزب‌الله برقرار است. آتش‌بسی که در چارچوب مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران و پرونده‌های منطقه‌ای مرتبط با آن از جمله مسئله لبنان، دنبال می‌شود.

فشارهای داخلی در اسرائیل برای پایان جنگ

در همین حال، فشارهای داخلی در سرزمین‌های اشغالی افزایش یافته است. ده‌ها نفر از والدین سربازان ارتش رژیم صهیونیستی که در عملیات داخل لبنان حضور دارند، خواستار پایان جنگ و بازگرداندن فرزندانشان به خانه شده‌اند.

این درخواست در قالب نامه‌ای فوری خطاب به «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، «یسرائیل کاتس» وزیر جنگ و «ایال زامیر» رئیس ستاد ارتش، مطرح شده و رسانه‌های عبری، آن را منتشر کرده‌اند.

والدین سربازان در این نامه تأکید کرده‌اند که حاضر نیستند فرزندانشان را برای ملاحظات خارجی قربانی کنند. آن‌ها همچنین گفته‌اند که سربازان، دست‌بسته هستند و عوامل خارجی بر روند عملیات نظامی تأثیر می‌گذارند.

آن‌ها همچنین نبود هدف روشن برای جنگ در لبنان را مورد انتقاد قرار داده و هشدار داده‌اند که نباید سربازان در وضعیت معلق نگه داشته شوند، بلکه باید یا اهداف نظامی مشخصی تعیین شود یا فوراً جنگ پایان یابد و همه نیروها بازگردند.

تأثیر توافق آمریکا و ایران بر پرونده لبنان

این تحولات پس از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران در ۱۸ ژوئن رخ داده است. توافقی که بر توقف درگیری‌ها در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان، تأکید دارد و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را مورد توجه قرار می‌دهد.

رژیم صهیونیستی از ۲ مارس گذشته حملاتی را علیه لبنان آغاز کرده که طبق آمارهای لبنانی، ۴۱۷۵ شهید و ۱۲ هزار و ۱۶۴ زخمی برجای گذاشته و باعث آوارگی بیش از یک میلیون نفر شده است.

این رژیم همچنان مناطقی از جنوب لبنان را اشغال کرده است. برخی از این مناطق دهه‌هاست تحت اشغال هستند و برخی دیگر در جنگ‌های سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تصرف شده‌اند. در جریان حملات اخیر نیز نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بیش از ۱۰ کیلومتر وارد خاک لبنان شدند که عمیق‌ترین پیشروی این رژیم از زمان خروجش از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ است.

نتانیاهو نگران نقش سوریه در لبنان است

از سوی دیگر، شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که بنیامین نتانیاهو جلسه‌ای برای بررسی پرونده سوریه و ارتباط آن با وضعیت لبنان برگزار خواهد کرد.

این اقدام پس از اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا، انجام می‌شود که در آن اشاره کرده بود احتمال دارد مسئولیت مقابله با حزب‌الله به رهبری سوریه واگذار شود.

نگرانی اسرائیل از نفوذ احتمالی سوریه

این شبکه عبری اعلام کرد این اظهارات نگرانی‌هایی را در داخل سرزمین‌های اشغالی ایجاد کرده است. زیرا تل‌آویو آن را تنها یک موضع رسانه‌ای نمی‌داند، بلکه نشانه‌ای از ترتیبات احتمالی پشت پرده تلقی می‌کند.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی افزود محافل تصمیم‌گیری این رژیم در هفته‌های اخیر نشانه‌هایی مشاهده کرده‌اند که نشان می‌دهد «احمد الشرع» ملقب به ابومحمد جولانی رئیس دولت موقت سوریه در تلاش است سازوکاری ایجاد کند که به او امکان گسترش نفوذ و شاید اعمال نوعی کنترل بر مناطقی در داخل خاک لبنان را بدهد.

واکنش ترامپ و توضیح جولانی

اظهارات ترامپ درباره احتمال ایفای نقش نظامی سوریه در لبنان برای مقابله با حزب‌الله، جنجال ایجاد کرد. پس از آن احمد الشرع ملقب به ابومحمد جولانی گفت که سخنان رئیس‌جمهور آمریکا درباره احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان به‌درستی فهمیده نشده است.

الشرع در مصاحبه‌ای تلویزیونی که رسانه‌های سوری آن را منتشر کردند، گفت که سوریه ابزارهای مختلفی برای تأثیرگذاری مثبت در عرصه لبنان دارد و این موضوع به میزان توافق میان گروه‌های لبنانی بستگی دارد.

او تأکید کرد که سوریه آماده گفت‌وگو با همه طرف‌های لبنانی از جمله حزب‌الله در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی مبتنی بر توافق است.

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