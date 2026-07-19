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مصطفی بیرم: مقاومت حافظ لبنان است و به سمت فتنه داخلی نخواهد رفت

۲۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۲۸
کد مطلب: 1842197
مصطفی بیرم: مقاومت حافظ لبنان است و به سمت فتنه داخلی نخواهد رفت

«مصطفی بیرم» وزیر پیشین لبنان با تأکید بر نقش مقاومت در حفظ امنیت و حاکمیت این کشور، گفت مقاومت همواره بر حفظ وحدت ملی پایبند بوده و در برابر تلاش‌ها برای کشاندن لبنان به درگیری‌های داخلی، خویشتنداری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیرم با بیان اینکه مقاومت از زمان آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ همواره به نقش نهادهای رسمی کشور احترام گذاشته است، اظهار داشت این جریان هیچ‌گاه خود را جایگزین دولت ندانسته و همواره حفظ آرامش داخلی و تقویت ساختارهای ملی را در اولویت قرار داده است. وی همچنین انتقادهایی را متوجه عملکرد دولت در قبال تجاوزهای رژیم صهیونیستی کرد و مدعی شد که برخی رویکردها نتوانسته است از حقوق و حاکمیت لبنان به‌طور شایسته دفاع کند.

وزیر پیشین لبنان همچنین حملات و فشارها علیه نهادهای آموزشی، اجتماعی و امدادی وابسته به مقاومت را در راستای تضعیف پایگاه مردمی آن ارزیابی کرد و تأکید داشت که مقاومت به‌رغم این فشارها، وارد فتنه داخلی نخواهد شد. وی در عین حال تصریح کرد هرگونه تعرض به مقاومت یا حامیان آن بی‌پاسخ نخواهد ماند و ابراز امیدواری کرد ارتش لبنان با حفظ نقش ملی خود، از وحدت و ثبات کشور صیانت کند.

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