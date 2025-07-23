به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طبق اعلام خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیته‌ای وابسته به حکومت جولانی در سوریه اعلام کرده است که در جریان خشونت‌های گسترده طایفه‌ای در مناطق ساحلی این کشور در اوایل مارس ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۴۴۳ نفر به قتل رسیده‌اند. این خشونت‌ها عمدتا در مناطق دارای جمعیت علوی گزارش شده و قربانیان شامل ده‌ها کودک و زن بوده‌اند.

گزارش یادشده می‌افزاید که این ناآرامی‌ها با حملات گروه‌هایی مسلح علیه ساکنان غیرنظامی آغاز شد و با اقدامات تلافی‌جویانه برخی از اهالی ادامه یافت. سرکردگان حکومت جولانی تأکید کرده‌اند که این درگیری‌ها جنبه ایدئولوژیک نداشته (!) و اغلب ناشی از انگیزه‌های تلافی‌جویانه و احساسات محلی بوده است!

بر اساس اطلاعات رسمی، بیش از ۳۰۰ مظنون شناسایی شده‌اند که از میان آن‌ها ۳۷ نفر بازداشت شده‌اند و روند تحقیق ادامه دارد. منابع محلی همچنین از تخریب گسترده اموال عمومی و منازل مسکونی خبر داده‌اند.

کارشناسان هشدار داده‌اند که ادامه این خشونت‌ها می‌تواند بر روند بازسازی سیاسی و امنیتی کشور، که در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد، تأثیر منفی بگذارد.

با در نظر گرفتن این که نیروهای تحت فرماندهی جولانی، خود عامل اصلی این کشتار هستند، به نظر می‌رسد که رقم اعلام شده از کشته‌شدگان علوی و دروزی بسیار بیشتر است از آنچه که از سوی تروریست‌های سوری اعلام شده است.

