کشیش مسیحی از گروگانگیری در آفریقا رهایی یافت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی آلاسکا اعلام کردند که مایکل شیلر، کشیش سابق کلیسای جامع شهر فربنکس در ایالت آلاسکای آمریکا، پس از چند ماه اسارت در یکی از کشورهای شمال آفریقا آزاد شده است.
طبق اعلام پایگاه «ناظر آلاسکا» (Alaska Watchman)، این کشیش بازنشسته که برای انجام فعالیتهای بشردوستانه به آفریقا سفر کرده بود، چندی پیش در منطقهای نامشخص توسط یک گروه مسلح ربوده شد. هویت و انگیزه این گروه تاکنون بهطور رسمی اعلام نشده، اما در برخی منابع از آنها به عنوان یک گروه افراطگرای اسلامی یاد شده است.
عملیات آزادسازی شیلر با همکاری دستگاههای امنیتی آمریکا و برخی همپیمانان این کشور انجام شد. بنا بر اعلام مقامات آمریکایی، این عملیات بدون تلفات انجام شده و کشیش یادشده در سلامت است.
بر اساس اعلام رسانههای محلی، شیلر پس از بررسیهای پزشکی، به ایالات متحده بازگردانده خواهد شد.
**************
