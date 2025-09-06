مسجد مملوکی کویت؛ ترکیبی هنرمندانه از معماری کلاسیک و طراحی مدرن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد مملوکی در محله المسیل کویت، با هدف ایجاد فضایی معنوی و کاربردی برای جامعه محلی، بهعنوان نمونهای برجسته از تلفیق معماری کلاسیک مملوکی مصر و طراحی مدرن بنا شده است. این مسجد توسط عدله محمد عبدالرحمن البحر طراحی شده و نماد وحدت و ارتباط معنوی را در ساختار خود به نمایش گذاشته است.
ساختار مسجد از پنج بخش مجزا تشکیل شده که هرکدام نماد پنج نماز روزانه مسلمانان هستند. بخش پایینی با قبله همراستا شده و جهت نماز را مشخص میکند، در حالی که بخش بالایی با سایت کلی مسجد هماهنگ است.
سه بخش میانی بهصورتی پویا با یکدیگر ادغام شده و فضای داخلی بدون ستونی را ایجاد میکنند تا دید و جهتگیری نمازگزاران بهخوبی حفظ شود.
نمای ساختمان با قوسهای اسلامی و جزئیات پنجرهها تزئین شده و یک مناره مرکزی علاوه بر نقش بصری، تمرکز معنوی نمازگزاران به سمت قبله را تقویت میکند.
نور طبیعی از شکافهای بین بخشهای چرخان عبور کرده و فضایی معنوی ایجاد میکند. همچنین جداسازی قابل انعطاف بین سالنهای نماز مردان و زنان، امکان حضور گروههای بزرگتر در مناسبتهایی مانند رمضان را فراهم میآورد.
مسجد مملوکی، نمونهای شاخص از تلفیق میراث معماری اسلامی و نوآوریهای مدرن است و از نظر معنوی و معماری خدمات ارزشمندی به جامعه محلی ارائه میدهد.
