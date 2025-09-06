به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رهبران احزاب جمهوریخواه در کلرادو هفته گذشته در یک نشست آنلاین مشترک در پلتفرم «توییتر اسپیس» با عنوان «مرور جلسه ویژه» حضور یافتند؛ نشستی که چند صد نفر شنونده داشت و در آن نمایندگان جمهوریخواه، رؤسای ایالتی دو حزب و فعالان محافظهکار شرکت کردند.
در جریان این نشست، یک فعال سیاسی با نام مستعار «میسی موردرم» در پاسخ به پرسشی گفت که در منطقهای زندگی میکند که به گفته او «پر از مسلمانان» است و خواستار ورود «با حقوق مدنی یا حتی با زور» برای مقابله شد. این اظهارات که آشکارا اسلامهراسانه بود، با سکوت رهبران دو حزب و نمایندگان جمهوریخواه حاضر در نشست همراه شد.
تنها واکنش، پیشنهاد یک فعال دیگر به نام آلیشیا گارسیا، حامی مالکیت سلاح، برای ارائه آموزشهای ارزانقیمت تیراندازی بود!
هیچیک از رهبران دو حزب تاکنون به پرسش رسانهها درباره سکوتشان در برابر اظهارات اسلامهراسانه پاسخ ندادهاند.
