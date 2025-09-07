به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سازمان مردم‌نهاد بیش از ۲۷ هزار کارت‌پستال را به دفتر بارت دِ وِور، نخست‌وزیر بلژیک، ارسال و سیاست‌های دولت این کشور در قبال جنگ غزه را «کُند و ناکافی» توصیف کرد.

این کارت‌پستال‌ها در جریان کارزار تابستانی از سوی داوطلبانی شامل اتحادیه‌ها، گروه‌های همبستگی و جنبش‌های مدنی گردآوری شد. بر روی کارت‌ها شعار «نسل‌کشی تعطیل نشده است» نوشته شده بود. فعالان همچنین کیسه‌های پستی را به‌طور نمادین در مقابل دفتر نخست‌وزیر قرار دادند و روبانی قرمز به طول ۸۰ متر را در پارک بروکسل پهن کردند.

الس هرتوگن، مدیر این سازمان، تأکید کرد: هرچند توافق دولت فدرال درباره موضع بلژیک گامی مثبت است، اما تنها حداقل ممکن محسوب می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری به‌صراحت الزامات قانونی را مشخص کرده و بلژیک نباید به کمتر از آن رضایت دهد.

این گروه اعلام کرد تا پایان بمباران، محاصره و قحطی در غزه، فشار خود را «در پارلمان و خیابان‌ها» ادامه خواهد داد.

جنگ غزه روز جمعه وارد هفتصدمین روز خود شد؛ جنگی که تاکنون به کشته شدن ده‌ها هزار فلسطینی انجامیده و نوار غزه را با قحطی ویرانگر روبه‌رو کرده است. رژیم صهیونیستی هم‌اکنون با پرونده نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری روبه‌رو است.

