حمایت حزب راست افراطی کاتالونیا از برخورد با اسلام و پناهجویان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیلویا اوریولس، رهبر حزب راست افراطی و جدایی‌طلب ائتلاف کاتالان، در هفته‌های اخیر با حمایت علنی از مواضع جنجالی حزب راست افراطی اسپانیا، ووکس، توجه رسانه‌ها و تحلیلگران سیاسی را جلب کرده است. این حمایت‌ها شامل دفاع از رهبر ووکس، سانتیاگو آباسکال، در موضوع مهاجرت، اسلام‌ستیزی و انتقاد از سازمان‌های نجات مهاجران بوده است.

اوریولس در جریان ماجرای شهر جوملا نیز به انتقاد شدید از خوان پلانلاس، اسقف اعظم تاراگونا پرداخت که ووکس را به ممنوعیت مراسم اسلامی متهم کرده بود.

کارشناسان تأکید دارند که استراتژی اوریولس تمرکز بر مهاجرت و اسلام‌ستیزی است، زیرا این موضوع بیشترین اشتراک گفتمانی میان دو حزب راست افراطی را دارد و می‌تواند الگوهای جدید رفتار انتخاباتی در کاتالونیا ایجاد کند.

در مجموع، اوریولس عملا به پشتیبان غیررسمی ووکس تبدیل شده و همگرایی این دو حزب راست افراطی ادامه دارد.

**************

پایان پیام/ 345