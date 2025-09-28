هنر سیدحسن نصرالله «تکثیر شدن» و بیچاره کردن اسرائیل بود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در مراسم گرامیداشت نخستین سالروز شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله، که عصر روز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴ در قم برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فخریان به عنوان سخنران دوم به ایراد سخن پرداخت.

وی در ابتدای سخنان خود ضمن تحسین اجرای سرود چندزبانه توسط گروه سرود، آن را بسیار ارزشمند توصیف کرد.

هنر سیدحسن نصرالله، تکثیر شدن برای مبارزه با نظام سلطه بود

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام فخریان سخنان خود را با اشاره به آیه ۵ سوره قصص ( «وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا...» ) آغاز کرد و گفت: «اراده خداوند بر این است که مستضعفان، امامان و وارثان زمین شوند و این اراده تنها از یک راه محقق می‌شود و آن مبارزه، مبارزه و مبارزه است. جز از طریق مبارزه نمی‌توان بینی نظام سلطه را به خاک مالید و تمام انبیا و ائمه برای همین یک موضوع مبعوث شدند».

وی با طرح این پرسش که مهم‌ترین هنر سیدحسن نصرالله چه بود، اظهار داشت: «همه می‌گویند او "ذوب در ولایت" بود. بله بود، اما مهم‌تر از آن، هنر سیدحسن نصرالله، تکثیر شدن بود. او کسی بود که اسرائیل را بیچاره کرده بود و بارها آن را از لبنان بیرون رانده بود. ما افراد ذوب در ولایت زیاد داریم، اما هنرمند کسی است که بتواند خواب را از چشمان نظام سلطه برباید. سیدحسن نصرالله این‌گونه بود».

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به ارادت متقابل شهید سلیمانی و سیدحسن نصرالله افزود: «این حاج قاسم سلیمانی بود که برای شهادت این شخص (سیدحسن) بغض کرد و گریست. همان حاج قاسمی که در نامه به دخترش نوشت: "۳۰ سال است نخوابیده‌ام و اگر خواب به سراغم آید در چشمانم نمک می‌ریزم تا مبادا وقتی در خوابم، دشمنان سر دختران مظلوم را ببرند"». وی تأکید کرد: «دعوای ما دعوای ایران و لبنان نیست؛ دعوای حق و باطل و مبارزه با نظام سلطه است».

نبرد آخر: نبرد تحریف و تبیین

حجت‌الاسلام فخریان با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بیان کرد: «امروز رهبری از ما چه می‌خواهد؟ آخرین نبرد ما با نظام سلطه، نبرد تحریف و تبیین است. ما در هر جنگی که نظام سلطه علیه ما راه انداخت، پیروز شدیم؛ در جنگ نظامی هشت‌ساله پیروز شدیم و در جنگ فرهنگی نیز به فرموده رهبری پیروز شدیم».

وی با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: «رهبر انقلاب فرمودند که شما جوانان بایستی محاصره تبلیغاتی دشمن را بشکنید. دشمن می‌خواهد مردم را ناامید کند و میان آن‌ها تفرقه بیندازد. محور مقاومت ایران است و اگر ایران ضعیف شود، همه جا ضعیف خواهد شد. لذا دشمن برای تضعیف محور مقاومت، به دنبال نابودی وابستگان به آن در سوریه، لبنان، پاکستان، یمن و عراق است».

دوران دفاع گذشته، امروز زمان تهاجم است

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه به فرموده رهبری، دوران دفاع گذشته و اکنون زمان تهاجم است، گفت: «ما از آمریکا طلبکاریم. چرا باید در موضع دفاعی باشیم؟ باید جنایات آمریکا، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در ایران گرفته تا بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی و جنایاتشان در کنگو را برای جهانیان بازگو کنیم. استکبار به "تشر زدن" زنده است؛ اگر در مقابل تشر آن‌ها بایستید، عقب‌نشینی می‌کنند، همان‌طور که در مواجهه با یک سگ، اگر بایستید و نترسید، فرار می‌کند».

خاطره‌ای از شهید سلیمانی: روزی که اجر تبیین از خون شهدا بیشتر است

حجت‌الاسلام فخریان در بخش دیگری از سخنان خود، خاطره‌ای تأثیرگذار از یکی از همرزمان کرمانی شهید سلیمانی نقل کرد و گفت: «آن همرزم تعریف می‌کرد که برای اعزام به سوریه به تهران رفتیم اما حاج قاسم مانع شد و ما را به کرمان بازگرداند. بعدها وقتی دلیلش را پرسیدیم، حاج قاسم گفت شما را برای روزی نگه داشته‌ام که شهدا غبطه می‌خورند که کاش شهید نمی‌شدند و آن روز می‌بودند. آن روز، روزی است که این سید (امام خامنه‌ای) بیان و قلم شما را می‌خواهد، نه جان شما را و اجر تبیین از خون شهدا بیشتر است. رفقا، امروز همان روز است».

وی در پایان با توصیه به طلاب برای انس با اندیشه امامین انقلاب جهت کسب بصیرت، پرهیز از تفرقه و قوی شدن، تأکید کرد: «راه رسیدن به قله، قوی و قوی‌تر شدن است. سیدحسن نصرالله جوانان حزب‌الله را قوی کرد. ما نیز باید با مجهز شدن به سلاح تبیین، در این مسیر گام برداریم».

