آشوب در شمال سوریه و نگرانی بغداد/ آمادگی کامل نیروهای الحشد الشعبی و ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ با افزایش بیثباتی در شمال سوریه، هشدارها درباره تهدیدات امنیتی فزایندهای که ممکن است از این منطقه به سمت عراق گسترش یابد، شدت گرفته است.
در حالی که نگرانیها از بازسازی صفوف گروه تروریستی داعش در سایه هرجومرج افزایش یافته، نیروهای امنیتی عراق و حشد الشعبی بر آمادگی کامل خود برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی تأکید کردهاند.
در پی تشدید ناامنی در مناطق شمالی سوریه که تحت کنترل گروههای مسلح مورد حمایت خارجی قرار دارند، نمایندگان پارلمان عراق نسبت به احتمال بازگشت فعالیتهای تروریستی هشدار دادهاند.
وعد القدو، نماینده پارلمان عراق، در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومة» اظهار داشت: «ادامه وضعیت نابسامان امنیتی در شمال سوریه، بستری مناسب برای تجدید سازماندهی گروههای تروریستی فراهم کرده است.»
او افزود: «تروریستها در تلاشاند از خلأهای امنیتی در مرزها برای نفوذ افراد و قاچاق سلاح بهرهبرداری کنند، که این امر نیازمند هماهنگی اطلاعاتی و امنیتی سطح بالا میان عراق و سوریه است.»
القدو همچنین با اشاره به تنوع گروههای مسلح در داخل سوریه، از دولت عراق خواست تا استحکامات مرزی را تقویت کرده و تحرکات مشکوک در مناطق بیابانی غرب کشور، بهویژه در استانهای مرزی را بهدقت زیر نظر بگیرد.
در مقابل، حسین هاشم، دیگر نماینده پارلمان عراق، تأکید کرد که نیروهای امنیتی عراق، بهویژه ارتش و حشد الشعبی، اکنون از تجربه و توانمندی بالایی در مقابله با تهدیدات تروریستی برخوردارند.
او گفت: «عراق امروز بیش از هر زمان دیگری برای مقابله با تهدیدات احتمالی از مرزهای غربی، بهویژه از سمت سوریه آماده است. این آمادگی نتیجه هماهنگی میان فعالیتهای اطلاعاتی و میدانی و آمادگی بالای یگانهای رزمی است.»
هاشم همچنین به وجود نشانههایی از فعالیت محدود هستههای خفته داعش در نزدیکی مرزهای مشترک با سوریه اشاره کرد و گفت که این موضوع دلیل اصلی تحرکات اخیر نظامی در استانهای الانبار و نینوا بوده است.
با افزایش هشدارها درباره احتمال احیای فعالیتهای تروریستی در سایه آشوب شمال سوریه، پرونده امنیت مرزهای عراق و سوریه بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی مقامات امنیتی و سیاسی بغداد تبدیل شده است.
