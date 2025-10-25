ممدانی: مسلمان بودن در نیویورک یعنی منتظر تحقیر باشی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه آغاز رأی‌گیری زودهنگام برای انتخابات شهرداری نیویورک، زهران ممدانی، نامزد مسلمان این رقابت، به حملات اسلام‌هراسانه رقبای خود واکنش نشان داد و آنها را «حملات نژادپرستانه و بی‌اساس» خواند. ممدانی در سخنرانی خود در محلۀ برانکس نیویورک تأکید کرد که این حملات نه تنها او را هدف قرار می‌دهد، بلکه نزدیک به یک میلیون مسلمان ساکن نیویورک را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

او با اشاره به تجربه‌های شخصی و خانوادگی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر، از جمله ترس خاله‌اش از استفاده از مترو به دلیل حجاب و تهدیدهای ناشی از برچسب «تروریست» روی خانه یکی از کارکنانش، گفت که اسلام‌هراسی در زندگی روزمره مسلمانان شهر قابل لمس است.

ممدانی در سخنرانی خود گفت: مسلمان بودن در نیویورک یعنی انتظار برای تحقیر، اما تحقیر ما را متمایز نمی‌کند. بسیاری از نیویورکی‌ها با این وضعیت مواجه‌اند. چیزی که اهمیت دارد، تحمل این تحقیر است.

وی همچنین رقبای خود را به بهره‌گیری سیاسی از اسلام‌هراسی متهم کرد؛ از جمله اندرو کومو، رقیب انتخاباتی‌اش، که در یک برنامه رادیویی با ادعاهای بی‌اساس علیه او موافقت و همراهی کرده بود و کرتیس اسلیوا، دیگر رقیب انتخابی و نامزد جمهوری‌خواه، که در تبلیغات و مناظره‌ها او را به حمایت از ایدۀ اسلام‌گرایی رادیکال و افراطی متهم کرده بود. گروه مدافع حقوق مسلمانان آمریکا CAIR Action رفتار کومو را «غیرقابل قبول و خطرناک» خواند.

با نزدیک شدن به انتخابات شهرداری، زهران ممدانی مجدداً حمایت چند چهرهٔ برجستهٔ سیاسی آمریکا را به دست آورده است. آخرین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ممدانی با ۴۳.۲ درصد آرا پیشتاز است و مهم‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان شامل هزینه‌های زندگی، امنیت عمومی و مسکن می‌شود.

