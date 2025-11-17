به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کشورهای حوزه «دریاچه‌های بزرگ آفریقا» در نشست اخیر خود، نیروهای واکنش سریع را به‌عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کردند و خواستار محاکمه و محکومیت این گروه به دلیل ارتکاب «جنایات و اعمال وحشیانه» شدند.

بر اساس بیانیه پایانی نشست، توصیه‌های ارائه‌شده از سوی شورای وزارتی سازمان و وزرای دفاع و نهادهای امنیتی مبنی بر طبقه‌بندی واکنش سریع به‌عنوان سازمان تروریستی تصویب شد. همچنین مقرر گردید ضوابط جدیدی برای بهره‌برداری از معادن گران‌بها، از جمله طلای سودان، وضع شود تا مانع استفاده از آنها در تأمین مالی این گروه شود.

بیانیه نشست از شورای امنیت سازمان ملل خواست جنایات نیروهای واکنش سریع را محکوم کند و بر ضرورت محاکمه این شبه‌نظامیان به دلیل ارتکاب جرائم علیه غیرنظامیان تأکید کرد.

معاویه عثمان خالد، معاون وزیر خارجه سودان، توضیح داد که نشست، توصیه‌های شورای وزارتی و وزرای دفاع و دستگاه‌های امنیتی را پذیرفته و دبیرخانه اجرایی را موظف کرده است تا در شورای امنیت و اتحادیه آفریقا برای محکومیت جنایات نیروهای واکنش سریع تلاش کند.

ارتش سودان نیز در بیانیه‌ای هشدار داد و از شرکای منطقه‌ای و جهانی خواست مسئولیت‌های اخلاقی و قانونی خود را در قبال افشای ارسال سلاح به گروه‌های غیرقانونی بر عهده گیرند. ارتش تأکید کرد که «حفاظت از جوامع با خشکاندن منابع سلاحی که به دست گروه‌های جنایتکار و تروریستی می‌رسد آغاز می‌شود» و افزود که «ورود سلاح به گروه‌های غیرقانونی نه‌تنها نقض قانون، بلکه بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات کشورها و مسیر توسعه آنهاست.»

کامل ادریس، نخست‌وزیر سودان، نیز اوایل ماه جاری در گفت‌وگویی مطبوعاتی از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست نیروهای واکنش سریع را سازمان تروریستی اعلام کنند و با آنها مقابله نمایند. وی تأکید کرد که «ارتش و ملت سودان مصمم به نجات و آزادسازی شهر الفاشر هستند.»

گفتنی است در تاریخ ۲۶ اکتبر، نیروهای واکنش سریع پس از ۱۸ ماه محاصره، کنترل شهر الفاشر را به دست گرفتند؛ شهری که آخرین مرکز اصلی در دارفور خارج از سیطره آنها بود. این اقدام موجب فرار هزاران غیرنظامی شد و گزارش‌های متعددی از وقوع کشتارها و نقض‌های گسترده حقوق بشری منتشر گردید.

................................

پایان پیام/ 167