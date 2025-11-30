به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هندوراس در ۳۰ نوامبر وارد انتخاباتی ریاستجمهوری با بالاترین میزان تنش شده است. ریکسی مونکادا، ۶۰ ساله، وزیر مستعفی دارایی و دفاع و نامزد حزب حاکم «لیبره» (چپگرا)، در تمامی نظرسنجیها با حدود ۴۴ درصد نیت رأی در صدر قرار دارد. او تنها زن حاضر در رقابتهاست و ادامهدهنده مسیر دولت شیومارا کاسترو و مانوئل سلایا، رئیسجمهوری برکنارشده در کودتای ۲۰۰۹، به شمار میآید.
رقبای اصلی او دو نفر هستند:
سالوادور نصرالله، ۷۲ ساله، فلسطینیتبار مهندس و مجری مشهور تلویزیونی که از سوی حزب لیبرال با شعار «ضدفساد» وارد رقابت شده است؛ و ناصری آسفورا مشهور به «پاپی آ لا اوردن»، ۶۷ ساله، شهردار پیشین تگوسیگالپا و نامزد حزب راستگرای «ملی». این حزب همان جریانی است که رئیسجمهور پیشین، خوان اورلاندو هرناندس به آن تعلق داشت؛ کسی که در آمریکا به جرم قاچاق مواد مخدر به ۴۵ سال زندان محکوم شده است.
تنها ۴۸ ساعت مانده به انتخابات، دونالد ترامپ بهطور مستقیم وارد صحنه شد: او ابتدا سالوادور نصرالله را «تقریباً کمونیست» خواند، سپس آسفورا را «تنها دوست واقعی آزادی در هندوراس» معرفی کرد و نهایتاً در روز جمعه اعلام کرد که هرناندس را کاملاً عفو خواهد کرد. دولت هندوراس این اقدام را «باجگیری امپریالیستی» و «بازگرداندن یک قاچاقچی برای نجات راستگرایان» توصیف کرد.
مسئله نگرانکننده دیگر، سامانه الکترونیکی TREP است که وظیفه ارسال نتایج اولیه در شب انتخابات را دارد. فایلهای صوتی افشا شده —که توسط کارشناسان بینالمللی تأیید شده— نشان میدهد برخی اعضای حزب ملی و حزب لیبرال قصد داشتهاند این سامانه را دستکاری یا خراب کنند، ابتدا پیروزی نصرالله را در ساعات اولیه اعلام کنند و سپس در صورت لزوم با کمک برخی نیروهای نظامی، اعتراضات خشونتآمیز راه بیندازند تا پیروزی احتمالی ریکسی مونکادا را زیر سؤال ببرند.
بیش از ۸۰۰ ناظر سازمان کشورهای آمریکایی (OEA) و اتحادیه اروپا روند انتخابات را زیر نظر دارند. دولت نیز بهدلیل اختلال گسترده در پوشش تلفن همراه در سراسر کشور، هزاران کیت ماهوارهای اضطراری در اختیار حوزههای رأیگیری قرار داده است. حزب حاکم لیبره از هوادارانش خواسته «برگهبهبرگه و رأیبهرأی» از نتایج دفاع کنند و تأکید کرده تنها نتیجه شمارش فیزیکی و رسمی را خواهد پذیرفت.
صندوقهای رأی از ساعت ۶ صبح باز و در ۵ عصر بسته میشوند. هندوراس اکنون باید تصمیم بگیرد که آیا مسیر پروژهی حاکمیتطلبانه و چپگرای خود را ادامه دهد، یا اینکه فشارهای خارجی بتواند چهار سال حکومت چپ را برگرداند.
