حمله مسلحانه به کلیسا در نیجریه/ یک کشیش و ۱۱ مسیحی ربوده شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع خبری از جمله خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که افراد مسلح در ایالت کوجی نیجریه به یک کلیسا در روستای «ایجیبا» حمله کرده و در جریان این یورش، یک کشیش و ۱۱ تن از مسیحیان را ربودند.

روزنامه «بانش» به نقل از دفتر رئیس‌جمهور نیجریه گزارش داد که وی وضعیت اضطراری امنیتی در کشور اعلام کرده و دستور جذب ۲۰ هزار نیروی جدید پلیس را صادر کرده است.

نیجریه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر موارد آدم‌ربایی بوده است؛ پیش‌تر «بولوس یوهانا» رئیس انجمن مسیحیان نیجریه، خبر داده بود که افراد مسلح ۳۰۳ دانش‌آموز و ۱۲ معلم را در مدرسه کاتولیک «سنت ماری» در غرب نیجریه ربوده‌اند. در ایالت کیبی نیز حادثه مشابهی رخ داد و ۲۴ دانش‌آموز توسط افراد مسلح ربوده شدند.

همچنین در ۱۹ نوامبر، مهاجمان به کلیسایی در شهر «ایکی‌تی» ایالت «کوارا» حمله کرده و با تیراندازی بی‌هدف به سمت نمازگزاران، پنج نفر را کشتند و ۳۸ نفر دیگر را ربودند. آدم‌ربایان برای آزادی گروگان‌ها درخواست ۳.۸ میلیارد نایرا (معادل ۲.۶ میلیون دلار) کرده‌اند.

