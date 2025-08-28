به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ والتینا گومز، نامزد جمهوریخواه کنگره از ایالت تگزاس، بهدلیل انتشار ویدیویی انتخاباتی که در آن قرآن را به آتش میکشد، با موجی از انتقادات در شبکههای اجتماعی روبهرو شد. او در این ویدیو اسلام را «تروریسم» خوانده و مدعی شده است که ایالات متحده «ملتی مسیحی» است.
در واکنش، کاربران فضای مجازی یادآوری کردند که قرآن بیش از ۲۵ بار به حضرت عیسی (ع) و بیش از ۳۴ بار به حضرت مریم (س) اشاره کرده است؛ نام حضرت مریم حتی عنوان یکی از سورههای قرآن است.
بسیاری از منتقدان تأکید کردند که این اقدام در واقع بیاحترامی به شخصیتهای مورد احترام مسیحیان نیز بهشمار میرود.
یکی از کاربران در پاسخ نوشت: «چرا بهخاطر صهیونیستها به عیسی و مریم بیاحترامی کردی و قرآن را سوزاندی؟»
این اقدام تحریکآمیز موجی از واکنشهای انتقادی را در فضای عمومی برانگیخته و بار دیگر مسئله اسلامهراسی و سوءاستفاده سیاسی از باورهای دینی در آمریکا را برجسته کرده است.
