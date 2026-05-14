آکسیوس: ترامپ میان فشار بر ایران و نگرانی از پیامدهای اقتصادی گرفتار شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «آکسیوس» در گزارشی اعلام کرد دولت دونالد ترامپ با چالشی سیاسی و اقتصادی در قبال ایران مواجه است. بر اساس این گزارش، اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه هنگام بررسی گزینه‌های خود در قبال ایران «به وضعیت مالی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کند»، در داخل کاخ سفید بحث‌برانگیز شده است. برخی مشاوران او این سخنان را نشانه عزم ترامپ برای ادامه سیاست فشار علیه ایران بدون توجه مستقیم به پیامدهای اقتصادی داخلی دانسته‌اند و هشدار داده‌اند که این موضوع می‌تواند در رقابت‌های انتخاباتی توسط دموکرات‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

در همین حال، مقام‌های آمریکایی معتقدند ایران روی فشارهای داخلی در آمریکا، از جمله رقابت‌های انتخاباتی، نوسانات قیمت انرژی و مسئله تورم حساب باز کرده است. در مقابل، برخی تحلیلگران نزدیک به حزب جمهوری‌خواه هشدار داده‌اند که هرگونه افزایش قیمت سوخت در نتیجه تنش با ایران می‌تواند بر فضای انتخاباتی و وضعیت اقتصادی دولت تأثیر منفی بگذارد.

بر اساس این گزارش، دولت آمریکا چند گزینه را بررسی می‌کند که از جمله آنها افزایش فشار دریایی بر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز یا حتی حمله به برخی زیرساخت‌های ایران در صورت تداوم بن‌بست مذاکرات است. به گفته منابع آکسیوس، هرگونه اقدام نظامی احتمالی با هماهنگی اسرائیل و دولت بنیامین نتانیاهو انجام خواهد شد. این گزارش همچنین هشدار می‌دهد که تشدید تنش‌ها می‌تواند به افزایش سریع قیمت نفت و نوسانات در بازارهای مالی جهانی منجر شود، در حالی که برخی ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد اقتصاد ایران ممکن است در برابر فشارها مقاوم‌تر از پیش‌بینی‌های واشنگتن باشد.

