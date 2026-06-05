به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقاومت اسلامی لبنان امروز (جمعه) در چندین بیانیه پیاپی از اجرای سلسله عملیات‌هایی علیه مواضع و تجمعات نیروها و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان خبر داد. این عملیات‌ها که با حملات موشکی، توپخانه و پهپادهای انفجاری «أبابیل» انجام شد، در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و حملات به روستاهای جنوب لبنان صورت گرفته است.

در این بیانیه‌ها تاکید شده است که این عملیات‌ها در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل و حملات انجام‌شده به روستاهای جنوب لبنان ـ که به شهادت شماری از شهروندان و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامیده است ـ صورت گرفته است.

در این بیانیه‌ها آمده است: ساعت ۰۰:۳۰ بامداد، تجمعی از ادوات و نیروهای ارتش اسرائیل در منطقه البالوع در اطراف شهرک حداثا با گلوله‌های توپخانه هدف قرار گرفت. همچنین در ساعت ۰۱:۴۵، تجمعی دیگر از نیروها و ادوات اسرائیلی در حومه جنوب‌شرقی شهرک زوطر شرقی با حملات موشکی هدف قرار داده شد. در ساعت ۰۲:۰۰ نیز همان منطقه بار دیگر با حمله موشکی هدف قرار گرفت.

در بیانیه‌های دیگر آمده است: ساعت ۰۳:۱۵، حمله موشکی دیگری به تجمع نیروهای اسرائیلی در جنوب‌شرقی زوطر شرقی انجام شد. در ساعت ۰۳:۲۰، تجمع نیروهای اسرائیلی در جنوب شهرک یحمر الشقیف با گلوله‌های توپخانه هدف قرار گرفت. در ساعت ۰۳:۴۵، همان منطقه با حمله موشکی دیگر هدف قرار داده شد. بین ساعات ۰۷:۱۵ تا ۰۷:۳۰ صبح، تجمع نیروها و ادوات اسرائیلی در جنوب‌شرقی زوطر شرقی با دو حمله موشکی هدف قرار گرفت.

طبق این بیانیه‌ها ساعت ۱۲:۲۰ ظهر، یک دستگاه خودروی ارتباطاتی در تپه الصلعه در شهرک القنطره با پهپاد انفجاری «أبابیل» هدف قرار گرفت و این خودرو دچار آتش‌سوزی شد. ساعت ۱۲:۵۰، یک خودروی نظامی «نمِرا» در همان منطقه با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت و منهدم شد. ساعت ۱۳:۱۰، تجمعی از ادوات و نیروهای ارتش اسرائیل در اطراف قلعه تاریخی الشقیف با حمله موشکی هدف قرار گرفت.

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی از فرود یک بالگرد نظامی در بیمارستان «تل هشومر» خبر دادند و اعلام کردند که این بالگرد نظامیان مجروح را به بیمارستان انتقال داد.

همچنین مقاومت لبنان تصاویری از عملیات در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶ که طی آن تجمعی از ادوات ارتش اسرائیل در حومه جنوبی شهرک العدیسه در جنوب لبنان با رگبارهای موشکی هدف قرار گرفت، منتشر نمود.

در همین حال، حزب‌الله لبنان تصاویری از عملیات مقاومت اسلامی در تاریخ ۱ ژوئن ۲۰۲۶ که طی آن یک تانک مرکاوا ارتش اسرائیل در حومه جنوبی شهرک یحمر الشقیف در جنوب لبنان با پهپادهای انفجاری «أبابیل» هدف قرار داده شد، منتشر کرد.

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